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РИА Новости

Основные угрозы России исходят из США и НАТО, заявили в Совфеде

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Член Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Основные угрозы суверенитету РФ в последние десятилетия исходят от США и НАТО, об этом свидетельствуют данные комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, заявил глава комиссии Андрей Климов.

"Материалы комиссии неопровержимо доказывают, что в последние десятилетия основные угрозы российскому суверенитету исходят из США и от их сателлитов, в первую очередь входящих в агрессивный военный блок НАТО", - сказал политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, в Вашингтоне уверены, что именно независимая, единая, стабильная и сильная Россия является главным препятствием сохранению глобального господства Соединенных Штатов, их опасной имперской, неоколониальной политике.

"Отсюда и попытка США любой ценой ослабить наш суверенитет, расшатать политическую систему российского государства, расколоть наше общество, "порвать в клочья российскую экономику" и в итоге отправить Россию "на историческую обочину", - сказал политик.

Поэтому задача России - должным образом укреплять свой суверенитет на основе конституции и в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права, заключил он.

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Россия
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