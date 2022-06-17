США разжигают еще один конфликт в Европе

Барабаны войны бьют в Эгейском море

С финансовой помощью Вашингтона Греция разместила на демилитаризованных островах в Эгейском море несколько военных баз, пишет Haggin. Эти шаги ведут к новому витку геополитической борьбы в регионе.

Дмитрий Рой

"Мы призываем Грецию прекратить милитаризацию островов, которые имеют невоенный статус, и действовать в соответствии с международными соглашениями. Я не шучу, я говорю серьезно", - заявил Реджеп Эрдоган на учениях EFES-2022. Опасения Анкары обусловлены недоверием как к Греции, так и к США, которые усиливают военное присутствие на островах, расположенных вблизи территории Турции.

Восточное Средиземноморье, частью которого является море Эгейское, становится слишком многолюдным и геополитически насыщенной точкой земного шара. Здесь и флоты Турции, Греции, Франции, Италии и Египта. И контрабандные потоки – оружие, наемники, беженцы – из Ближнего Востока и Северной Африки в южную Европу и на Балканы. И торговые маршруты из Чёрного моря в Средиземное и наоборот. И военно-политические интересы внешних игроков вокруг Ливии и Сирии.

А еще здесь статус Кипра, энергетические проекты Анкары, Каира и Тель-Авива. И плюс ко всему – новый виток геополитической борьбы на Балканах. И США сокращают здесь свое присутствие – поэтому срочно нужно создавать новый баланс интересов.

В соответствии с Лозаннским договором 1923 года, а также Парижским договором 1947 года, на Лемносе, Самофракии и островах восточной части Эгейского моря (Лесбос, Хиос, Самос, Никария) и Додеканесе (Стомпалья (Астипалея/Стампалия), Родос, Халки, Скарпанто, Касос, Пископис, Нисирос) Калимносе, Леросе, Патмосе, Липсосе, Сими, Косе и острове Мейс не должны размещаться никакие вооруженные силы. Кроме полицейских.

В реальности же, на этих "демилитаризованных" островах греки сейчас разместили 3 авиабазы, 8 военно-морских баз, 5 комплексов РЛС, 70 военных баз общего назначения и 86 военных постов. Причем, сделали это все с финансовой помощью Вашингтона, который в подобных случаях всегда с радостью помогает больше Афинам, чем Анкаре.

Вполне естественно, что это крайне беспокоит Турцию, которая вполне резонно задает вопрос: "А против кого вы это так вооружаетесь?" И не получает на него внятного ответа. Вопрос уже вынесен на уровень ООН, куда Анкара уже отправила два письма с просьбой разобраться в ситуации.

Барабаны войны звучат, казалось бы, все громче, но высокопоставленные турецкие источники сообщили haqqin.az, что "Турция не будет проводить агрессивную политику. Мы хотим вести дипломатию. Турция не намерена высаживать войска на островах, потому что такой угрозы нет".

Другие турецкие источники haqqin.az заявляют следующее: "Было бы безумием для Греции напасть на Турцию с территории вооруженных островов, мы не ожидаем, что они пойдут на такой шаг. Поскольку они вряд ли совершат нападение на Турцию, другими словами, поскольку мы не воспринимаем такой угрозы, мы не планируем предпринимать военный шаг".

А между тем, в греческих СМИ уже называют целых пять дат начала возможной турецкой военной операции "по демилитаризации островов". Тут и 20 июля, годовщина 1-го этапа операции по поддержанию мира на Кипре – Atilla Harekâtı, тут и 24 июля – годовщина даты подписания Лозаннского договора. И 6 августа – в годовщину даты подписания греко-египетского соглашения об исключительной экономической зоне, и 14 августа – годовщина второго этапа кипрской операции. И, конечно же, 30 августа, в день победы Турции над Грецией в 1922 году.

Но сколько бы не напрягались греческие журналисты, сколько бы не стучали они в барабаны войны – вероятность вооруженного конфликта крайне низка. Ни Анкара, ни Афины всерьез такую возможность не рассматривают. Что, кстати, отлично понимают и в Европе, и в НАТО, где максимум реакции – призывы сторон ко всему хорошему.