Российская оборонка столкнулась с санкциями. Что из этого вышло

Как санкции отражаются на военно-промышленной базе России

Экономические санкции должны были парализовать российскую оборонную промышленность, но этого не случилось, пишет Air Force Magazine. У России большие запасы материалов, а на некоторые отрасли ограничения вообще повлиять не могут, отмечает автор статьи.

Аманда Миллер (Amanda Miller)

По мнению группы экспертов, США не следует рассчитывать на то, что экономические санкции парализуют военно-промышленную базу России и лишат ее возможности производить замену боевой техники, поврежденной на Украине.

Вопреки спаду в экономике (российский ВВП может сократиться на 10%) Россия "весьма неплохо сохраняет способность финансировать военные действия и армию", сказал директор консалтинговой фирмы Eastern Advisory Group и почетный научный сотрудник Бирмингемского университета Ричард Конноли (Richard Connolly). Свою точку зрения он изложил 14 июня на конференции по национальной безопасности, которая была организована Центром новой американской безопасности (Center for a New American Security).

Конноли с коллегами отметил, что санкции не повлияли на экспорт российских нефти и газа. Москва даже нашла новые рынки сбыта и расширила старые в таких странах как Китай, Индия и Турция.

"Непохоже, чтобы у российского государства в ближайшее время закончились средства, – сказал Конноли. – На самом деле, данные российского Министерства обороны за первые четыре месяца года показывают, что военные расходы удвоились по сравнению с плановыми показателями на конец прошлого года. Если они останутся на таком же уровне до конца года (а это большое "если"), Россия потратит … больше на оружие и на военные действия, а экономика у нее сократится".

Кое-кто надеется, что санкции ослабят потенциал оборонной промышленности, однако это маловероятно, потому что российская промышленность обычно создает большие запасы деталей и материалов, сказал Конноли. К этому надо добавить то обстоятельство, что значительная часть утраченной техники была из советской эпохи, а определенные отрасли промышленности вполне самодостаточны, и им не понадобится много времени для замены потерянной боевой авиации. Им не понадобится много времени для замены современной сухопутной техники, отметил Конноли.

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Между тем, самодостаточность определенных отраслей может спасти их от воздействия санкций. Прежде всего, это касается ядерного оружия.

"Думаю, санкции никак не повлияют на возможности России по строительству атомных подводных лодок, баллистических ракет и так далее", – сказал Конноли.

Он добавил, что у России могут возникнуть трудности с пополнением запасов высокоточных боеприпасов большой дальности, которых у нее оценочно три тысячи единиц, потому что часть из них она израсходовала на Украине. Однако промышленность "уже приспосабливается", сказал Конноли. Одно предприятие по производству ракет дополнительно приняло 500 рабочих и теперь работает круглосуточно.

"Мы видим поступающие из разных отраслей оборонной промышленности сообщения, которые свидетельствует о том, что дефицита деталей и материалов пока нет", – отметил Конноли.

"В совокупности все это говорит о том, что оборонные предприятия России будут и дальше производить свою продукцию, – сказал он. – И мы не должны недооценивать способность промышленности приспосабливаться к новым и меняющимся обстоятельствам".