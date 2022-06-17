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Верфи Херсона, возможно, вскоре снова приступят к работе. Херсонские судостроители могут начать строить корабли для Черноморского флота России.

Об этом агентству РИА Новости заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонщины Кирилл Стремоусов.

По словам чиновника, судостроительные предприятия Херсона в дальнейшем могут приступить к выполнению заявок от Вооруженных сил России. Для этого регион обладает всем необходимым, включая три мощных предприятия, специализирующиеся на постройке кораблей и судов.

Есть все возможности, чтобы мы возродили судостроение на территории Херсона

- утверждает Стремоусов.

Чиновник также отметил, что верфи Херсона могли бы наладить строительство и гражданских судов.

На Украине продолжается проведение российской специальной военной операции, которая началась 24 февраля. Сообщая в своей речи о начале СВО, президент России Владимир Путин обозначил ее цели, главной из которых является защита жителей ДНР и ЛНР от агрессии киевских силовиков. Они уже восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду.

В ходе операции российские военные очистили от вооруженных формирований Украины всю Херсонщину и южную часть Запорожской области. Руководство и большинство жителей этих регионов изъявили желание стать гражданами Российской Федерации.