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Чехия представила новую гаубицу на колесном шасси

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Прототип самоходной гаубицы Morana на выставке Eurosatory
Прототип самоходной гаубицы Morana на выставке Eurosatory.
Источник изображения: Ihor Skryhun

Чешская компания Excalibur Army представила прототип новой самоходной гаубицы Morana на выставке Eurosatory в Париже. Машина на колесном шасси получила орудие калибра 155 миллиметров, пишет Defence Blog.

В основе машины лежит полноприводное шасси Tatra Force с колесной формулой 8х8. Самоходная гаубица получила бронированную кабину и орудие калибра 155 миллиметров с длиной ствола 52 калибра (8,06 метра), которое разместили в необитаемой вращающейся башне.

Бортовая система управления машины позволяет подготовить гаубицу к стрельбе за 40 секунд. Экипаж может готовить машину к ведению огня, заряжать и наводить орудие из кабины. Также машина получила бортовую систему диагностики, которая отражает основные параметры гаубицы на экране.

Отмечается, что модульная конструкция Morana позволяет устанавливать башню с вооружением на различные колесные и гусеничные платформы.

В мае в публикации «Российской газеты» самоходные гаубицы vz.77 Dana, которые Чехия поставила Украине, назвали устаревшими. Машина на шасси автомобиля Tatra T815 получила орудие калибра 152 миллиметра.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
Продукция
Dana vz.77
Компании
Tatra
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