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ЦАМТО

"Ростех": снаряд "Краснополь" подтвердил в рамках спецоперации свою высокую точность

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Точечный удар высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС России при уничтожении полевого командного пункта ВСУ, 13 марта 2022 года
Точечный удар высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС России при уничтожении полевого командного пункта ВСУ, 13 марта 2022 года.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 16 июня. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 мм "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".

"Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели", – сказали в "Ростехе".

Как отмечает агентство, ранее Минобороны РФ неоднократно демонстрировало съемки с борта беспилотников с поражением украинских позиций и бронетехники управляемыми снарядами "Краснополь", стрельба которыми велась из самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Как показывают эти видеоролики, зачастую "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает 2-3 м.

Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 км. Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС РФ применяет разведывательно-огневой контур – артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс БЛА с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в районе цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Краснополь
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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