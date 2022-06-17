"Украина может мобилизовать еще 2 млн человек"

Арахамия: ВСУ теряют в Донбассе до 1 тыс. бойцов в сутки

Ежедневно украинские военные теряют убитыми в Донбассе от 200 до 500 человек, утверждает руководитель фракции правящей партии "Слуга народа", глава делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия. Однако главная проблема Киева - нехватка оружия и боеприпасов. По словам Арахамии, для переговоров с Москвой пока "нет места".

ВСУ теряют убитыми и ранеными до 1 тыс. человек в сутки в Донбассе. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время визита в Вашингтон. Парламентарий выступил на круглом столе, организованном Германским фондом Маршалла, передает портал Axios.

Арахамия уточнил, что ежедневно украинские военные теряют убитыми в Донбассе от 200 до 500 человек.

Он отметил, что потери ВСУ за последние две недели существенно возросли.

"Украина мобилизовала миллион человек и может мобилизовать еще два миллиона", - передает портал Axios слова Арахамии.

Главная проблема для Киева

По его словам, главной проблемой является нехватка оружия и боеприпасов. "У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но нам для этого нужно оружие", - сказал парламентарий.

Как пишет Axios, Арахамия прибыл в Вашингтон, чтобы обсудить с властями США возможность увеличения темпов поставок вооружений Киеву. Конгресс США ранее одобрил выделение $40 млрд на помощь Украине. Однако эти средства очень медленно превращаются в реальные поставки оружия, утверждает глава фракции "Слуга народа".

Он добавил, что партнеры Киева, особенно в Европе, начинают концентрировать внимание на восполнении собственных запасов, а не на передаче оружия и снаряжения Украине.

"Нет места переговорам"

Арахамия, возглавлявший делегацию на переговорах с РФ, признал, что позиция Киева "на самом деле довольно слаба".

"Поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, будучи в этой позиции. Нам нужно как-то это изменить", - заявил он, подчеркнув стремление Киева к контроперации по возвращению утраченных территорий.

Парламентарий сообщил, что официальные переговоры заморожены, но украинская сторона 1-2 раза в неделю общается с представителями Москвы, хотя обе стороны "ясно осознают, что сейчас нет места переговорам". Несмотря на это, нынешняя ситуация должна быть урегулирована посредством компромисса, заключил Арахамия.

Другие оценки потерь ВСУ

По оценкам Вашингтона, ежедневные потери ВСУ составляют примерно 100 человек убитыми, а ранеными - порядка 100-300. Такие данные накануне привел глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня оценивал потери в примерно 60-100 военнослужащих убитыми.

10 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что ежедневно в ходе боев гибнет от 100 до 200 украинских военных. Свое заявление он сделал в контексте нехватки вооружений и призыва к Западу поставить Украине «сотни артиллерийских систем». По его словам, в частности, ВСУ требуется до 300 реактивных систем залпового огня.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников проинформировал, что ежедневные потери ВСУ в среднем составляют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными. Он констатировал, что ситуация на фронте тяжелая.

8 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские войска на Донбассе несут "значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике". По его словам, в ходе боев в Святогорске в ДНР украинская сторона потеряла более 300 человек, 15 боевых бронемашин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и более 20 единиц автомобильной техники.

В последний раз официальные сведения о потерях ВС РФ на Украине публиковались 25 марта. Тогда сообщалось, что за первый месяц специальной военной операции погиб 1351 российский военнослужащий, ранены 3825.

Григорий Плакучев