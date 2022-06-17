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Телескоп «Хаббл» зафиксировал тысячи галактик в ультрафиолетовом свете

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Фотография спиральной галактики NGC 7331, снятая телескопом «Хаббл»
Фотография спиральной галактики NGC 7331, снятая телескопом «Хаббл».
Источник изображения: © flickr.com / Hubble ESA

Космический телескоп НАСА «Хаббл» зафиксировал тысячи галактик на новом снимке в ультрафиолетовом свете. Об этом сообщает Phys.org.

В ходе проекта CANDELS (Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey, «глубокий космический внегалактический обзор в ближнем инфракрасном диапазоне») ученые Калифорнийского технологического института исследовали небо в ультрафиолетовом спектре. Кроме того, «Хаббл» использовал инфракрасный свет и другие спектры, которые применялись и ранее. Эта технология позволила рассмотреть далекие галактики.

На полученных изображениях возможно разглядеть галактики самых разных форм: овальные, продолговатые, в виде дисков или спиралей. Согласно заявлению специалистов, ультрафиолетовое исследование оказалось самым крупным на сегодняшний день. В общей сложности в рамках CANDELS ученые засняли около 140 тысяч галактик.

Ранее международная команда исследователей опубликовала самое большое инфракрасное изображение, которое когда-либо удалось заснять на телескоп «Хаббл».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
NASA
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