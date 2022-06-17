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Военное обозрение

Китайский эсминец «Лхаса» провел первые учения в Японском море

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Маневры в Японском море стали первыми столь дальними учениями большого эсминца Тип 055 Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, который носит имя «Лхаса» в честь столицы Тибета. Как пишет издание Global Times, США и Япония постоянно провоцируют Китай в Тайваньском проливе.

В понедельник Морские силы самообороны Японии обнаружили флотилию ВМС НОАК, состоящую из трех кораблей. Эсминцы «Лхаса» и «Чэнду» и вспомогательный корабль шли через Цусимский пролив с юго-запада на северо-восток, в сторону Японского моря. Ранее корабль «Лхаса» в столь дальние путешествия не отправлялся.

Как сообщает китайское СМИ, с начала 2022 года эсминец провел ряд учений в Желтом море, а затем началась подготовка к более серьезным операциям, которые вскоре должны прийти. Корабль достиг 100% боеготовности и способен выполнять задачи в дальнем плавании в составе ядра флотилии, заявил пекинский военный эксперт Вэй Дунсюй.

Как отметил Вэй, противовоздушная и противолодочная оборона являются одними из важнейших целей учений. Эсминец должен продемонстрировать способность Китая защищать свои интересы в дальнем море, а также возможность бороться с самолетами и подводными лодками противника.

Напомним, что эскадренные миноносцы типа 055 были запущены в производство в 2014 году. Их главная задача – обеспечение и усиление зональной противоракетной, противовоздушной и противолодочной обороны китайских корабельных ударных групп и авианосных соединений. Корабли хорошо вооружены, имеют взлетную площадку для взлета и посадки вертолетов.

Основное вооружение эсминцев подобного типа – ракеты, размещенные в установках вертикального пуска модульно-ячеистого типа. Всего на корабле – 112 ракет. Также на кораблях размещаются зенитные ракетные комплексы HQ-9B, а также 1 ЗРК ближней дальности HHQ-10 и 1 11-ти ствольный зенитный артиллерийский комплекс малого радиуса действия Тип 1130. Также на крыше ангара для вертолетов морской авиации установлены четыре 18-ти трубные установки H/RJZ-726 для отстрела дипольных отражателей, тепловых ловушек и постановки дымовых завес. Кроме того, эсминец имеет на вооружении 130 мм автоматическую одноствольную артиллерийскую установку H/PJ-38,

Необходимость в демонстрации военно-морской мощи КНР существует, и это вне всяких сомнений. Например, США продают оружие Тайваню, продолжают тренировать тайваньских военнослужащих. Япония, в свою очередь, также заявляет, что безопасность Тайваня является заботой Токио, непонятно на каком основании.

Global Times пишет, что флотилия во главе с эсминцем «Лхаса» ВМС НОАК продемонстрировала большие боевые возможности. Это должно стать сдерживающим фактором для сепаратистов Тайваня и иностранных государств, пытающихся вмешиваться во внутренние дела Китая. По утверждению издания, в то время, когда США и Запад сосредоточены на ограничении развития Китая, а в Японии вновь реанимировались правые и милитаристские настроения, Пекин должен быть готов к защите своего суверенитета и территориальной целостности.

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Страны
Китай
США
Тайвань
Япония
Продукция
HQ-10
HQ-9
Проекты
Военные учения
Тип 055
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