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ЦАМТО

ВМС Таиланда намерены закупить БЛА "Гермес-900"

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Источник изображения: Фото: elbitsystems.com

ЦАМТО, 16 июня. По итогам международного тендера на поставку БЛА класса MALE командование ВМС Таиланда выбрало предпочтительным претендентом на победу компанию Elbit Systems.

В рамках тендера Elbit Systems предложила БЛА "Гермес-900 HFE" (High Fuel Engine).

Пакет закупки общей стоимостью 4,1 млрд. батов (около 120 млн. долл.) включает семь БЛА, два комплекта мобильных наземных станций управления и один комплект стационарной наземной станции управления. В настоящее время результаты тендера находятся на рассмотрении Министерства обороны Таиланда.

Таиланд станет третьей страной АСЕАН, которая примет на вооружение БЛА "Гермес-900" после Сингапура и Филиппин.

На вооружении ВМС Таиланда уже приняты БЛА "Орбитер-3B", S-100 "Камкоптер" и RQ-21A "Блэкджек", однако более крупный "Гермес-900" обеспечит возможность ведения разведки на большей высоте, дальности и сможет находиться в воздухе продолжительное время.

Как сообщал ЦАМТО, управление закупок ВМС Таиланда в декабре 2021 года объявило тендер на поставку БЛА класса MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) для применения с береговой авиабазы. Определенный по средним ценам на рынке бюджет проекта составил 3,962 млрд. бат (118,69 млн. долл.). Закупаемые БЛА предназначены для выполнения задач контроля территориальных вод Таиланда, охраны морских путей сообщения, поддержки операций по обеспечению безопасности на море, ликвидации последствий стихийных бедствий, а также выполнения поисково-спасательных операций. Предложенные БЛА должны состоять на вооружении страны-производителя и/или поставляться на экспорт. Другие детали конкурса не разглашались.

По неофициальной информации, БЛА должен обеспечивать возможность выполнения задач на высотах не менее 25000 футов, развивать максимальную скорость не менее 100 узлов и находиться в воздухе не менее 20 часов. Предполагается, что поставленные Таиланду БЛА не будут нести вооружение, однако они будут полностью оснащены аппаратными средствами и программным обеспечением для его установки в перспективе.

В числе потенциальных претендентов были названы израильские Elbit Systems с "Гермес-900", Israel Aerospace Industries (IAI) с "Херон-TP", китайская Aviation Industry Corporation of China (AVIC) с "Винг Лунг 2" и американская General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) с MQ-9 "Рипер". Позднее стало известно об участии в конкурсе и неназванной турецкой компании.

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