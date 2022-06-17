"Ростех": российские комплексы РЭБ оставили украинские войска без "глаз" и "ушей"

ЦАМТО, 16 июня. Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине оставили ВСУ без "глаз" и "ушей".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".

"Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят "проверку боем": "глушат" каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без "глаз" и "ушей". Также средства РЭБ подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию", – сказали в "Ростехе".

В корпорации также отметили, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями "Ростеха" носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.

Как сообщил в конце мая "РИА Новости" информированный источник, российские комплексы РЭБ, в частности, подавили над Черным морем натовский стратегический беспилотник, который приблизился к берегам Крыма и пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах украинских войск.