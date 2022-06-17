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ЦАМТО

В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота

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ВМС РФ в Крыму
ВМС РФ в Крыму.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 16 июня. Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть", – сказал он.

По словам К.Стремоусова, херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов, отмечает агентство.

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