В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота

ЦАМТО, 16 июня. Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть", – сказал он.

По словам К.Стремоусова, херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов, отмечает агентство.