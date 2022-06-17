Войти
Интерфакс-АВН

Литва поставила Украине вооружений и военной техники на 15,5 млн евро

769
0
-1
Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113.
Источник изображения: CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /

Вильнюс. 16 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Литва передала Украине бронетранспортеры M113. Как сообщили в Минобороны Литвы, таким образом завершена передача помощи от Вильнюса на сумму 15,5 млн евро.

Также будут переданы 10 военных грузовиков и 10 внедорожников для работ по разминированию.

В пресс-релизе отмечается, что литовские вооруженные силы также обучают украинцев пользоваться западным вооружением, предоставляют возможности для повышения квалификации. Так, в апреле прошли учения, на которых обучались инструкторы противотанковых систем, а в июне украинские военные окончили специализированные курсы в Школе ВС Литвы имени дивизионного генерала Стасиса Раштикиса по международной образовательной программе по усилению обороны.

Бронетранспортер M113 является гусеничным транспортным средством весом 10,4 тонн, вмещает 12 бойцов и водителя. M113 может плыть со скоростью 6 км/ч.

Литва уже передала Украине в рамках военной помощи системы Stinger, противотанковое оружие, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, амуницию, тепловизоры, дроны, антидроны, наблюдательные радары.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
M113 БТР
Stinger
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.06.2022
Над всей Украиной безоблачное небо?
24.02.2022
Чем вооружается Украина
18.02.2022
Поставленные Украине в последнее время образцы западного вооружения
31.01.2022
Реактивная позиция: какое оружие смогут получить от РФ республики Донбасса
24.01.2022
Военная недостаточность: зачем в Белоруссию прибывают части из России
30.06.2021
Игры в танчики
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.06 20:49
  • 27749
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.06 19:48
  • 61
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.06 18:53
  • 240
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 17.06 17:52
  • 4
Пространственное развитие: Промтехнопаркам дан зеленый свет
  • 17.06 13:49
  • 2
Старые советские танки Т-55 и Т-62 можно превратить в тяжелые БТР
  • 17.06 12:36
  • 11
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 17.06 10:42
  • 1
Оружие, второе по мощности после ядерного, вскоре появится в вооруженных силах Беларуси
  • 17.06 10:34
  • 1
ВМФ России откажется от допсерии кораблей проекта 22160
  • 17.06 07:58
  • 8
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 17.06 06:42
  • 4
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 17.06 04:52
  • 26
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 17.06 01:34
  • 1
В Роскосмосе пересмотрят Федеральную космическую программу с упором на развитие спутниковой группировки
  • 17.06 01:24
  • 1
«Роскосмос» решил пересмотреть космическую программу
  • 17.06 00:20
  • 23
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты
  • 16.06 18:10
  • 5
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении