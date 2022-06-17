"Боятся прикоснуться". Чем западное оружие удивило Киев

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Запад все активнее накачивает Украину оружием. Американцы потратили на это в рамках "пакета помощи" очередные 700 миллионов долларов. Впрочем, в армиях ДНР и ЛНР неплохо изучили заокеанские и западноевропейские "подарки". О том, как проявили себя зарубежные образцы и почему Киев не особо доволен поставками, — в материале РИА Новости.

Проблема с "Джавелинами"

Еще два месяца назад ВСУ интенсивно применяли противотанковые комплексы западного производства, главным образом на Киевском и Харьковском направлениях, а также в Мариуполе. Оружие, как отмечали украинские военные, неплохо показало себя в засадах.

Также в арсенале широкая номенклатура ПТРК и гранатометов: американские Javelin, британские NLAW, сингапурско-израильские Matador, немецкие Panzerfaust 3, шведские AT4.

Украинские военные используют пусковую установку Javelin во время учений в Донецкой области Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service

Несмотря на широко разрекламированные возможности "Джавелинов", они не стали панацеей. Бывали случаи, когда танк после четырех попаданий продолжал ход. К тому же установка очень капризная: надежность системы наведения сильно зависит от погоды и окружающих условий. В Мариуполе, по словам участников боев, такие ПТРК фактически не помогали — устройство банально не "видело" горячий двигатель боевой машины на фоне пожарищ.

Даже американцы признают недостаточную эффективность. Издание The Washington Post пишет, что Пентагон поленился перевести 286-страничную инструкцию на украинский. Вэсэушникам пришлось изучать все с помощью Google translate. Не хватает и запасных батарей (Javelin разряжаются всего за четыре часа). Да и курс обучения лишь два дня.

Опасность для авиации

Куда больше проблем, по словам донецких военнослужащих, доставляет британский аналог — NLAW. Однако большая часть ПТРК — с разряженными аккумуляторами блока сопровождения цели, что делает их бесполезными. Кроме того, у комплексов относительно небольшая дальность: около 800 метров.

Народная милиция ЛНР обнаружила противотанковый ракетный комплекс NLAW, оставленный украинскими военными Источник изображения: © РИА Новости / Народная милиция ЛНР

"Немецкий Panzerfaust 3 поинтереснее, — рассказывает командир 3-го батальона 107-го полка армии ДНР с позывным Тролль. — Этот гранатомет легкий, мощный и способен поразить любую технику. Кроме того, очень удобный и эргономичный, есть специальный упор под плечо".

Как отмечают в войсках ДНР, на ход боев влияют и переносные зенитно-ракетные комплексы, главным образом американские Stinger, британские Starstreak и Martlet, а также норвежские Mistral, которые Запад поставляет тысячами. Это, подчеркивают республиканские бойцы, довольно серьезный сдерживающий фактор для российской авиации. Вертолеты и штурмовики вынуждены с малых высот бить по целям неуправляемыми ракетами с кабрирования, то есть навесом. С одной стороны, это позволяет не входить в зону поражения ПЗРК. С другой — сильно снижает точность.

Война калибров

В последние недели Украина получает артиллерию калибра 155 миллиметров: американские буксируемые гаубицы M777, самоходки M109 ранних модификаций, полевые орудия M114, французские колесные САУ CAESAR, итальянские FH70 и некоторые другие. Такие системы бьют на 30 километров. И ВСУ, укрепившиеся под Авдеевкой, Марьинкой и Песками, с конца мая регулярно обстреливают центр Донецка.

"Бомбить начали после того, как привезли тяжелое вооружение, — поясняет журналистам официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин. — Военной необходимости в этом нет. Здесь больше психологическая составляющая: напугать людей, заставить их возмущаться и требовать прекращения боевых действий, посеять панику".

В ответ республиканские войска обзавелись дальнобойными 152-миллиметровыми гаубицами "Гиацинт-Б". Однако корректировать их огонь сложно, не хватает беспилотников. Добавляют проблем и портативные контрбатарейные РЛС, с помощью которых украинская сторона вычисляет район залпа по траектории снаряда.

Беспилотная угроза

В первые недели боевых действий ВСУ активно применяли турецкие разведывательно-ударные беспилотники Bayraktar TB2. Однако те, как говорят военные, оказались легкой целью для российских зенитно-ракетных систем.

Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

"Потеряв пару десятков "Байрактаров", украинцы поменяли тактику, — уточняет офицер армии ДНР с позывным Клим. — Раньше это были в том числе и ударники, а теперь только разведчики, которые не входят в зону поражения ПВО. Но такие беспилотники не делают погоду. В отличие от небольших коптеров, которых у ВСУ очень много. С их помощью корректируют огонь артиллерии и просматривают местность. Речь идет как о военных БПЛА, так и о коммерческих".

В апреле более сотни дронов-камикадзе Switchblade предоставил Вашингтон. Правда, в открытых источниках информации об их использовании почти нет. По сведениям западных журналистов, бойцы ВСУ попросту "боятся трогать незнакомое оружие".

"Например, вместо барражирующих боеприпасов они применяют начиненные взрывчаткой коммерческие дроны, поскольку теми проще управлять, — утверждает CNN. — А на многих участках фронта вообще не видели натовского оружия".

Ситуацию, по данным СМИ, осложняет нехватка запчастей и специалистов. А переобучить привыкших к советским образцам военных сложно и долго. Все это, подчеркивает американский телеканал, вызывает большие споры об эффективности помощи Запада.