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Известия.ru

«Известия» показали работу ракетчиков с комплексами «Искандер» в Донбассе

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Работа военных топографов и расчетов "Искандер" в ходе спецоперации на Украине
Работа военных топографов и расчетов "Искандер" в ходе спецоперации на Украине.
Источник изображения: РИА Новости

Рация в командном пункте управления не умолкает ни на минуту. Дежурство — боевое. Работа кипит днем и ночью, координаты целей поступают круглосуточно. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в четверг, 16 июня, смог понаблюдать за работой ракетного комплекса «Искандер».


«В районе цели летает беспилотник, и он ведет наблюдение — поразили мы цель или не поразили. Если цель не была поражена или не до конца была поражена, наносится повторный ракетный удар», — рассказывает принцип работы Николай, командир батареи.

Существуют парные пуски, когда целей несколько. Тогда ракеты не просто летят по заданной траектории. Бортовые системы управления позволяют находить оптимальный маршрут полета от момента старта и до падения на цель. Точность попадания — до метра. Сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

Из походного в боевое положение комплекс приводится за считанные минуты. На нем установлены баллистические и крылатые ракеты массой несколько тонн. Все они сверхманевренные — остаются незамеченными для противовоздушной обороны. Точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов, исключительно по укрепрайонам и военной технике украинских боевиков.

Позиции ракетчиков спрятаны под маскировочную сетку. Она не только скрывает визуально, но и пропитана специальным химическим раствором, подавляющим радиолокационные импульсы.

Дома военных ждут родные. Один из них, Николай говорит, что военнослужащие волнуются, но верят, что это всё не зря.

«Созваниваемся раз в неделю, общаемся. У всех всё хорошо. Переживают конечно. Мама, бабушка говорят, давай быстрее, быстрее, надеюсь, что скоро всё закончится и поедем домой», — говорит Николай.

Накануне корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, как работает зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ». Российские военнослужащие активно применяют его в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса. Комплекс эффективен для разведки воздушной обстановки, оперативного определения координат целей и поражения, в том числе беспилотников.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Оса-АКМ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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