Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России одобрили принятие на вооружение новейших 9-миллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более 3 тысяч таких пистолетов.

"Принятие на вооружение российской армией 9 мм самозарядного пистолета (6П72) и 9 мм самозарядного пистолета в специальной комплектации (6П72-1), разработанных в рамках ОКР "Удав", согласовано заинтересованными органами", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что официальное принятие на вооружение "Удавов" в российской армии в том числе обеспечит правовую базу для вывода пистолетов на зарубежные рынки.

Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.

Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм.