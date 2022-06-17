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РИА Новости

Источник: в России одобрили принятие на вооружение пистолетов "Удав"

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Огонь из пистолета "Удав"
Огонь из пистолета "Удав".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. В России одобрили принятие на вооружение новейших 9-миллиметровых самозарядных пистолетов, разработанных в рамках опытно-конструкторской работы "Удав", заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее закупки "Удавов", разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТочмаш), анонсировал главком Сухопутных войск Олег Салюков. По оценке источника РИА Новости, за оставшийся период текущей госпрограммы вооружений (2022-2024) военное ведомство должно закупить более 3 тысяч таких пистолетов.

"Принятие на вооружение российской армией 9 мм самозарядного пистолета (6П72) и 9 мм самозарядного пистолета в специальной комплектации (6П72-1), разработанных в рамках ОКР "Удав", согласовано заинтересованными органами", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что официальное принятие на вооружение "Удавов" в российской армии в том числе обеспечит правовую базу для вывода пистолетов на зарубежные рынки.

Новый 9-миллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс "Удав", успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от -50 до +70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.

Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.

Кроме того, для "Удава" создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов - на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из "Удава" можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 мм.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
ЦНИИТОЧМАШ
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