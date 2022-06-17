В "Ростехе" рассказали об эффективности снаряда "Краснополь"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Управляемый артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметров "Краснополь" подтвердил в рамках специальной военной операции на Украине свою высокую точность, в том числе по движущимся целям, сообщили журналистам в госкорпорации "Ростех".

"Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов "Краснополь". Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели", - сказали в "Ростехе".

Ранее Минобороны РФ неоднократно демонстрировало съемки с борта беспилотников с поражением украинских позиций и бронетехники управляемыми снарядами "Коаснополь", стрельба которыми велась из самоходных артиллерийских установок "Мста-С". Как показывают эти видеоролики, зачастую "Краснополь" позволяет добиться прямого попадания в объект, то есть его отклонение от линии прицеливания не превышает 2-3 метров.

Максимальная дальность стрельбы "Краснополем-М" составляет до 25 километров. Снаряд имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. В рамках спецоперации ВС РФ применяет разведывательно-огневой контур - артиллерийская установка со снарядом "Краснополь" плюс дрон с лазерным дальномером целеуказателем, который барражирует в района цели. Корректировка траектории снаряда при подлете к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.