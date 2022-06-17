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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о работе российских систем РЭБ в рамках спецоперации

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РЭБ
РЭБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

"Ростех": российские комплексы РЭБ оставили украинские войска без "глаз" и "ушей"

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации оставили украинские войска без "глаз" и "ушей", сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят "проверку боем": "глушат" каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без "глаз" и "ушей". Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию", - сказали в "Ростехе".

В корпорации также отметили, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями "Ростеха" носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.

Как сообщил в конце мая РИА Новости информированный источник, российские комплексы РЭБ, в частности, подавили над Черным морем натовский стратегический беспилотник, который приблизился к берегам Крыма и пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах украинских войск.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
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