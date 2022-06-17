Китайцы: в украинский кризис мы пока не лезем

15 июня Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным

Сайт "Гуанча" рассказывает о телефонных переговорах между лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Читатели отмечают важность этого звонка и делятся соображениями относительно его деталей.

Во второй половине дня 15 июня Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин отметил, что с начала этого года, несмотря на глобальные потрясения и перемены, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития. Экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами неуклонно развивается, и автодорожный мост Хэйхэ-Благовещенск был открыт для движения, став новым каналом сообщения между двумя странами. Китайская сторона готова сотрудничать с российской для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества. Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных интересов и ключевых проблем, таких как суверенитет и безопасность, развивать стратегическую координацию между двумя странами, а также укреплять связи и кооперацию в крупных международных и региональных организациях, таких как Организация Объединенных Наций, БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, и вместе содействовать солидарности и сотрудничеству стран с формирующимся рынком и развивающихся стран, а также способствовать развитию международного порядка и глобального управления в более справедливом и разумном направлении.

Путин заявил, что под крепким руководством Председателя Си Китай добился выдающихся успехов в развитии, и российская сторона выражает свои искренние поздравления этому факту. С начала текущего года российско-китайское практическое сотрудничество стабильно углубляется. Российская сторона поддерживает инициативу в области глобальной безопасности, выдвинутую китайской стороной, и выступает против любых сил, вмешивающихся во внутренние дела Китая под предлогом так называемых вопросов Синьцзяна, Гонконга, Тайваня и других.

Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому вопросу. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда рассматривал украинский вопрос исходя из исторической перспективы и справедливости. Пекин принимает решения только на основе своих убеждений, будет всегда активно содействовать миру во всем мире и стабильности глобального экономического порядка. Все стороны должны со всей ответственностью добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою роль в решении этой проблемы.

Комментарии читателей:

Симона де Бовуар (西蒙娜·德·波伏娃)

Чем меньше слов, тем важнее смысл.

Жаргонизм (弎言両語)

Да здравствует китайско-российская дружба!

Учусь и размышляю как зверь (学而不思则罔)

Слов в заметке мало, но смысл такой большой.

Последняя зима (终末之冬) в ответ Учусь и размышляю как зверь

Это должно быть был внезапный звонок, иначе они бы уже договорились, что говорить потом можно, а что нельзя. Кроме того, он произошел до полудня, еще не вся информация была осмыслена, надо подождать, чтобы появилось больше информации. Но телефонный звонок, который не был подготовлен заранее, очень важен сам по себе.

Ветер (微风)

Общее направление развития у двух стран одинаковое, это прекрасно.

Большой ублюдок (大号混混)

Путин: С днем рождения, брат Си.

guan_15677801281658

Китай только дал России свежую порцию уверенности.

Банка из-под чая (罐罐茶罐)

Стоя спина к спине Китай и Россия непобедимы.

Горняк 001 (山毛001)

США уже давно обеспокоены тем, что Китай поддерживает Россию, и поэтому постоянно публикует всякую клевету. Я боюсь, что после этого телефонного звонка США будут засыпать с одной мыслью: пока Китай не поддерживал Россию, ситуация для Америки и Европы уже была нехорошая, а что если сейчас Пекин начнет ее поддерживать?

Затем, я думаю, в Соединенных Штатах будут продолжать думать так: раз Китай готов принять меры в это время, не слишком ли мы провоцировали его в последнее время? Так будут размышлять обычные нормальные люди. Но политики, взращенные американскими империалистами — все сплошь гангстеры, бандиты, хулиганы и преступники. Никто из них не нормальный. Поэтому они, наверное, думают так: хм, китайцы пытаются подлить масла в огонь, нужно добавить им камень на шею, посмотрим, выдержат ли они.

Генерал Ли из Фусяна с улицы Цзянь (鄜延路节度使李)

Я помню, что у тебя сегодня день рождения, брат, вот и звоню…

Скучный (无有聊)

Путин: Брат, я пока сражаюсь тут в Европе с императором США, ты должен держаться.

Си: Брат, не волнуйся, если экономические санкции не будут сняты, я буду с ними бороться, и объем нашей торговли возрастет.

Оглядываясь назад на мир (世事回眸)

Для руководителей Китая и России очень важно поговорить по телефону в этот период. Запад наверняка отчаянно пытается угадать, о чем же они говорили.

19ma19

Путину важно сейчас просто поболтать с кем-то, выпустить пар. Наверняка, говорили об экономике.

guan_16552940891336

А тем временем вопросы, связанные с Тибетом и Индией, по-прежнему решаются очень мутно.

Мост вздохов ЛИ (叹息的桥@LY)

Россия боится, что понемногу пустеет, и хочет, чтобы Китай встал позади, поддержал.

JosephC

Кажется, скоро должно произойти что-то крупное.

Ущелье волка (峡江狼)

Солидарность Китая и России является стабилизирующим фактором для мира и развития во всем мире.

ningkai1982

Так мягко и незаметно сказали: "Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому вопросу".

Жуи Чэньси (睿晨曦)

Китай всегда готов поддерживать Россию почти во всех вопросах. Украинский кризис — туда мы не лезем. Китай готов сыграть свою роль, когда его попросят.

peterAPP

Некоторые говорят, что Россия может объявить перемирие после взятия Северодонецка, потому что спецоперация достигла своих стратегических целей. Если это так, то это станет испытанием для Украины. В сегодняшней Украине, в условиях отсутствия превосходства в воздухе, столкнувшись с российской армией, имеющей в десятки раз больше артиллерии, чем она сама, ее сопротивление абсолютно бесполезно и печально. Она просто пушечное мясо, которое постоянно пичкают оружием. Западная техника — это просто цели на поражение, которые постоянно уничтожают российские ВВС. Даже если десятки миллиардов долларов помощи Америки увеличить в несколько раз, это все равно будет просто пустой тратой ресурсов. При этом эти десятки миллиардов до сих пор находятся в руках американских торговцев оружием. Что касается одной десятой этой суммы, которая находится в руках Украины, то это не более чем шутка.

Если Россия объявит перемирие, а Украина продолжит наступление на российскую армию, она станет стороной, которая проявила инициативу на поле боя, которая не хочет мира и переговоров, и, вероятно, подвергнется более ужасающим ответным ударам от другой стороны.

Если Украина тоже будет соблюдать прекращение огня, она, вероятно, столкнется со сложной ситуацией на последующих переговорах, потому что Россия уже взяла под контроль все, что ей было нужно, и теперь дело лишь за тем, чтобы получить обещание со стороны Киева не вступать в НАТО.

Звонки Путина сейчас — это его способ сказать, что в нынешней ситуации "виновата не Россия", и у Украины был вариант: переговоры, но она вероломно отказалась.