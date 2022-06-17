Вступление Финляндии в НАТО осложняется

Премьер-министр Марин считает, что рассмотрение заявки Финляндии на вступление в НАТО может сильно затянуться — Халла-ахо заявляет, что Финляндии не стоит быть "заложником" Швеции

По мнению ведущих финских политиков, переговоры о вступлении страны в НАТО зашли в тупик, сообщает Yle. Ситуацию осложняет намерение Хельсинки вступать в Альянс в связке со Швецией, которой и адресованы главные претензии Турции. Из-за этого процесс может затянуться на год и более.

Терхи Тойвонен (Terhi Toivonen)

13 июня президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) сообщил Yle, что переговоры о вступлении Финляндии в НАТО застопорились настолько сильно, что "нет ничего удивительного в том, что в прессе нет сообщений о прогрессе в этом вопросе — потому что его нет".

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin), в свою очередь, заявила на встрече премьер-министров — представителей социал-демократических партий стран Северной Европы, что процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО может быть заморожен, если не произойдет прогресса до саммита в Мадриде (состоится с 28 по 30 июня, прим. перев.).

Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho), председатель парламентского комитета по иностранным делам, говорит, что Финляндия не сможет кардинально изменить ситуацию.

По словам Халла-ахо, общение с представителями стран НАТО подготовило почву для подачи заявки Финляндии на вступление в альянс. Так что финнам не нужно заниматься самобичеванием и корить себя за излишнюю доверчивость и наивность.

"В этой ситуации Турция — не самый надежный партнер для переговоров", — говорит Халла-ахо.

Член парламентской комиссии по иностранным делам Элина Валтонен (Elina Valtonen) говорит, что Финляндии остается только ждать и быть готовой к переговорам, когда противоречия ослабнут.

"Финляндия и Швеция заинтересованы в переговорах, но есть некоторые принципы, в которых страны не могут проявить гибкость — например, принципы правового государства и демократия", — подчеркивает Валтонен.

Как говорит Халла-ахо, для выхода из тупика Финляндия общается со странами НАТО, организацией НАТО и с Турцией.

"Думаю, следует остыть, провести переговоры и посмотреть, что будет дальше. Взаимопонимание в вопросе вступления Финляндии и Швеции уже было достигнуто со многими. У Турции в этой ситуации другие интересы", — говорит член парламентской комиссии Киммо Кильюнен (Kimmo Kiljunen).

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) на дискуссионном форуме в Култаранта отнесся к действиям Турции с уважением.

Халла-ахо, Валтонен и Кильюнен считают, что с позиции дипломатии слова Столтенберга вполне можно понять.

Генеральному секретарю НАТО важно принимать во внимание обеспокоенность страны-члена НАТО вопросами безопасности. Взгляды западных стран и Турции на курдские группировки, действующие в Сирии, различаются. Они помогают западным странам бороться с ИГИЛ*, но для Турции эти организации связаны с запрещенной курдской организацией PKK.

Валтонен: политическая поддержка на саммите НАТО в Мадриде обеспечена

Изначально переговоры о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО должны были начаться до саммита НАТО в Мадриде, который должен состояться в конце июня. Теперь это кажется маловероятным.

14 июня издание The Guardian заявило, что Турция грозится затянуть процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО на год.

Халла-ахо, Валтонен и Кильюнен все же считают, что на каком-то этапе ситуация станет лучше.

Элина Валтонен подчеркивает, что Альянс тоже должен быть заинтересован в успешном принятии Финляндии и Швеции в свои ряды. Она надеется, что на саммите в Мадриде прозвучит важное политическое заявление в поддержку включения стран в НАТО.

"Посмотрим, можно ли создать такое „групповое воздействие“. Речь идет о неделях, и наша позиция вряд ли сильно изменится", — говорит она.

Кильюнен тоже считает, что застой в этом вопросе вряд ли продлится очень долго, потому что это не соответствует интересам Турции.

По мнению Халла-ахо, Турция хочет что-то получить, в первую очередь, от НАТО и США.

"Думаю, Турция сейчас решит все вопросы, с которыми у нее были связаны какие-то обиды, и захочет прогресса в этих вопросах хотя бы частично. Речь идет о позиции Запада касательно курдских организаций и сделок по продаже оружия", — говорит он.

По мнению Халла-ахо, Турция также хочет, чтобы ее признали как крупную державу в своем регионе и наделили каким-нибудь иммунитетом в вопросах сирийских операций.

По словам Кильюнена, Турция хочет занять новую позицию в отношениях с США.

"Турция заявляет, что не получила истребители F-35 и другую военную технику, как многие другие страны НАТО. Турция также надеется на большую свободу действий для обеспечения безопасности в своем ближайшем окружении".

По словам Валтонен, ситуация во внутренней политике Турции может отражаться на внешней политике страны. Выборы пройдут через год, и оппозиция окрепла настолько, что может бросить вызов нынешнему руководству.

Халла-ахо: Финляндии не стоит связывать свое решение с действиями Швеции

Руководство Финляндии крепко связало между собой заявки Финляндии и Швеции. Всю весну Финляндия говорила, что страны войдут в альянс только вместе.

Ведущий исследователь финского Института международных отношений UPI Чарли Салониус-Пастернак (Charly Salonius-Pasternak) посчитал ошибкой, что внешнеполитическое руководство Финляндии лишает страну возможности вступить в НАТО без Швеции. Конечно, такое развитие событий маловероятно и нежелательно.

По мнению многих экспертов, требования Турции были адресованы в первую очередь Швеции, а не Финляндии.

Если Финляндия получит возможность присоединиться к НАТО раньше Швеции, стоит ли использовать эту возможность?

По словам Юсси Халла-ахо, Финляндии надо принять решение о своей безопасности самостоятельно.

"Я думаю, что Финляндии не стоит зависеть от Швеции, потому что наши ситуации различаются с позиции политики безопасности", — говорит Халла-ахо.

Он напоминает, что стратегические позиции Финляндии и Швеции различаются. У Швеции нет общей границы с Россией протяженностью 1300 километров.

"Это легко забывается, когда кто-нибудь говорит, что во многом нас объединяет судьба. Думаю, Финляндии не стоит зависеть от того, что делает Швеция, хотя все хотят, чтобы страны продвигались в одном направлении и в одном ритме".

Элина Валтонен не исключает, что Финляндия вступит в НАТО самостоятельно, если процесс чрезмерно затянется.

"Тогда мы можем взглянуть на ситуацию заново", — говорит Валтонен.

На данный момент Финляндии и Швеции все же стоит держаться вместе.

"Будем надеяться, что мы дойдем до финиша. Будет непросто, если одна страна вступит в альянс, а вторая — нет. И Финляндия, и Швеция приняли решение вступить в НАТО, у нас тесное сотрудничество в сфере обороны. Никаких опасений в связи с вопросами безопасности быть не может", — говорит Валтонен.

Элина Валтонен делает отсылку к сильной обороне Финляндии и обязательствам стран-партнеров в вопросах безопасности.

Киммо Кильюнен, однако, считает решение руководства Финляндии вступать в НАТО вместе со Швеции правильным.

"Решение вступить в НАТО без Швеции поставило бы нас в положение периферийного государства. Мы вернулись бы к политической ситуации 1920-х годов. Это не входит в интересы Финляндии. На мой взгляд, это единственно верное решение", — подчеркивает Кильюнен.

* запрещенная в РФ террористическая организация