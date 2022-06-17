Конфликт на Украине обнажил критическую уязвимость США

Конфликт на Украине показал, что экономическая зависимость представляет угрозу национальной безопасности любого государства, пишет The Atlantic. Автор отмечает, что даже "великие демократии" вроде США подвержены серьезным рискам в этом отношении.

Эллиот Акерман (Elliot Ackerman)

В 1939 году, когда Америка освобождалась от мук Великой депрессии, наша армия занимала 19-е место по численности в мире, уступая Португалии и едва опережая Болгарию. В общей сложности из трех с половиной дивизий набралось бы порядка 174 тысяч солдат. Шесть лет спустя армия США мобилизовала более восьми миллионов человек и распределила их по 92 дивизиям. Такое невиданное расширение произошло под руководством начальника штаба Армии генерала Джорджа Маршалла. 1 сентября 1945 года, когда мир был уже не за горами, он представил военному министру доклад, в котором предрекал катастрофу любой богатой стране, которая сложит оружие, как происходило с США после каждой войны. Спустя пять лет после демобилизации вооруженные силы Соединенных Штатов были вновь приведены в боевую готовность из-за Корейской войны, и их костяк сохранялся практически на всем протяжении холодной войны.

Закончившись, она, как и Вторая мировая, принесла дивиденды мира. Несмотря на постепенное сокращение численности вооруженных сил, демобилизация носила ограниченный характер — руководство страны, казалось, все же прислушалось к предостережению Маршалла — правда, за одним важным исключением. В эпоху после окончания холодной войны начали атрофироваться американские системы инноваций и производства, которые поддерживали вооруженные силы благодаря общенациональному подходу к государственной обороне.

1990-е стали эпохой глобализации, технологического бума и философии управления. Все это привело к переносу производства за рубеж, — и его удешевлению — который создал прибыльную, но весьма хрупкую глобальную систему поставок, где нацбезопасность утратила приоритет. Сохранив мощную мобилизованную армию, США демобилизовали производственную базу. За последние два года вызванный пандемией дефицит выявил слабости системы поставок, а российская спецоперация на Украине — опасность экономической привязки к авторитарному государству.

До сих пор глобальная цепочка поставок служила для Украины щитом свободного мира против российской агрессии. Владимир Путин недооценил как собственную экономическую уязвимость, так и способность НАТО объединиться и ее использовать. Российские неприятности должны послужить сигналом не только мелким автократам, но и не менее уязвимым для экономической войны великим демократиям вроде США. В случае вторжения Китая на Тайвань вопрос заключался бы не в том, какие санкции введут либеральные демократии мира, а в том, кто именно это сделает. Китайцы обладают значительными экономическими рычагами воздействия на Запад и могут дать зеркальный ответ.

В Конгрессе представители обеих партий признают, что система поставок испытывает серьезные трудности, особенно это касается производства полупроводников. В прошлом году 104 компании по всему миру, из них 15 американских, привлекли на эти цели 3,3 миллиарда долларов. Китайских среди них было 70, и их доля составляла 80% от этой суммы. В настоящее время администрация Байдена пытается обеспечить финансирование "Закона о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке" (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors CHIPS for America Act), который был принят еще при Трампе, но до сих не был обеспечен средствами. CHIPS позволил бы американским компаниям обратиться в Министерство торговли за грантами в размере до трех миллиардов долларов на создание предприятий по производству полупроводников. Китай, в свою очередь, объявил независимость в данной сфере одним из национальных приоритетов. Стратегические технологии, такие как искусственный интеллект и вычисления с помощью квантовых компьютеров, не говоря об уже используемых военных технологиях, основаны на полупроводниках нового поколения. Сегодня крупные американские компании, среди которых Amazon, Apple и Google, закупают 90% полупроводников на Тайване. Россия, столкнувшись с их дефицитом из-за санкций, использует для своих танков чипы от бытовой техники, в основном холодильников. Также русским пришлось вытащить из нафталина древние танки Т-62, поскольку для устаревших моделей полупроводники не требуются.

"То, что происходит в России, может случиться и с нами", — сказал Гилман Луи, генеральный директор America's Frontier Fund (AFF), некоммерческого фонда стратегического инвестирования. Луи с коллегами-предпринимателями, инвесторами, учеными и специалистами по вопросам обороны, включая бывшего генерального директора IBM Сэмюэла Палмизано и бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, считают, что укрепление американской системы поставок представляет наиболее серьезную проблему с точки зрения государственной обороны, и выступают за трансформацию структуры стимулирования американского производства. Со времен технологического бума 90-х американские компании добились значительных прибылей благодаря системе, в рамках которой инновации внедряются внутри страны, а производство осуществляется за рубежом. В Восточной Азии, где эксплуатация одной фабрики обходится на 30-50% дешевле, чем в Соединенных Штатах, это принесло не только экономическую, но и интеллектуальную выгоду. Китай, в частности, уже давно пользуется преимуществами доступа к технологиям, разработка которых происходит на территории Соединенных Штатов.

"Да, китайское правительство взяло на себя обязательство перед крупными технологическими компаниями, — заявил Луи. — Но предприниматели и инвесторы начинают бежать из авторитарных государств. Это благоприятный для нас момент".

Луи считает, что государственные инвестиции в связанные с обороной секторы вроде производства чипов и долгосрочные инновации, такие как вычисления с помощью квантовых компьютеров и искусственный интеллект, окажут стимулирующее воздействие на инвесторов частного сектора. "Раскрыв потенциал наших рынков капитала, мы только выиграем. Но сейчас все происходит слишком медленно. Нужно, чтобы руководство страны сделало это приоритетом. Если помните, когда президент Кеннеди объявил о грядущей высадке человека на Луну, он обозначил конкретный срок в семь лет. Так нужно поступить и сейчас: установить национальную производственную цель и идти к ней".

"Закон о стимулировании разработки и производства полупроводниковых приборов в Америке" подобных целей не ставит. И все же для начала вполне неплохо. Это всего лишь один законодательный акт для конкретного сектора, и в одиночку он вряд ли устранит уязвимость нашей системы поставок. Во время Второй мировой войны Франклин Рузвельт превратил Америку в "арсенал демократии" и мобилизовал промышленность на службу делу национальной обороны. Часто возникает ощущение, что он достиг этого посредством национализации американского производства. Она, безусловно, была важным компонентом промышленной мобилизации военного времени, однако решающую роль сыграл пересмотр бизнес-стимулов. Сюда входили налоговые льготы для некоторых отраслей промышленности, а также отмена ряда антимонопольных мер. Из-за расширения роли правительства в делах оборонного сектора во время Второй мировой войны пошли разговоры относительно "военно-промышленного комплекса", но в последние годы мы предпочли этим рискам риски краткосрочной выгоды, в результате чего наша страна становилась все более уязвимой.

На протяжении многих лет экономический рост Китая происходил за счет американского капитала. Вашингтон осознал угрозу чрезмерной зависимости от китайских рынков, а Уолл-стрит не спешит следовать его примеру, если вообще собирается. "Заточенные" под американских институциональных инвесторов китайские фонды — включая крупные университетские и пенсионные — привлекли в Китай инвестиций на триллионы долларов, и даже не попытались пойти по другому пути. В 2020 году корпорации США инвестировали почти 14 миллиардов долларов в одно лишь китайское производство компьютеров и электронной продукции, а эквивалентные китайские инвестиции составили всего 141 миллион. Рост геополитической напряженности, из-за которого инвестиции в Китай стали сопряжены с определенными рисками, не помешал американскому капиталу наводнить китайские рынки.

Не помешал он и связанным с военными КНР компаниям приобрести в американских технологических фирмах крупные доли, которые они используют в рамках национальной политики "военно-гражданского слияния", предписывающей частному сектору обмениваться технологиями с Пекином. Ключевую роль в военной подготовке играют симуляторы боя, а имеющая связи с Народно-освободительной армией Китая Tencent Games владеет 40-процентной долей в капитале American Epic Games. Ввиду разногласий США и Китая из-за Тайваньского вопроса, группы вроде AFF заинтересованы в более строгом регулировании и общественном контроле подобных отношений со стороны Соединенных Штатов и призывают сократить соответствующие инвестиции до уровня вложений в такие области как табачная промышленность и порнография, где солидные фонды стараются свои деньги не размещать, несмотря на всю потенциальную выгоду.

По словам Мишель Флорной, бывшего заместителя министра обороны США и нынешнего члена совета директоров AFF, есть вероятность, что этот сдвиг уже происходит. "Конфликт на Украине продемонстрировал быструю и всеохватывающую реакцию частного сектора, который из-за рисков для репутации отказался от всего связанного с Россией", — сказала она. Но хватит ли одного только страха за репутацию для изменения позиции американского бизнеса по отношению к Китаю? "Это долгосрочная задача, — добавила Флорной. — И решать ее будет не только правительство. Я бы не стала менять нашу инновационную инфраструктуру на китайскую, но вижу необходимость мобилизовать ее и задать правильный вектор".

Соединенные Штаты обладают необходимым для такой мобилизации потенциалом. Вопрос в том, можем ли мы обеспечить замену культуры краткосрочной прибыли и политики повесткой долгосрочного планирования национальной обороны. Мы это уже проходили: перед лицом надвигающейся советской угрозы генерал Маршалл столкнулся с аналогичной проблемой. "Мы можем снова сделать выбор в пользу зависимости от других, а также от прихотей и ошибок потенциальных врагов, — писал он в своем докладе военному министру, — но в таком случае мы дискредитируем блага и свободы нашей великой страны".