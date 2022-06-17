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Вестник Мордовии

Старые советские танки Т-55 и Т-62 можно превратить в тяжелые БТР

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Источник изображения: Фото: АО Омсктрансмаш

В 90-е годы в Омске на базе среднего танка Т-55 был изготовлен образец тяжелого бронетранспортера БТР-Т.

Вместо башни с 100-мм орудием и 7,62-мм пулеметом был установлен низкопрофильный обитаемый боевой модуль с автоматической пушкой 2А42 и противотанковым ракетным комплексом 9М113 "Конкурс".

Экипаж этого бронетранспортера состоял из двух военнослужащих (механик-водитель, командир, он же оператор вооружения), в десантном отделении помещались пять мотострелков.

Защита была усилена встроенной "реактивной броней", что позволяло противостоять реактивным противотанковым гранатам. Учитывая минную опасность, были приняты меры по повышению защищенности днища.

Дымовые гранатометы системы 902В "Туча" давали возможность укрываться в случае необходимости за дымовыми завесами.

Источник изображения: Фото: АО Омсктрансмаш

620-сильный двигатель позволяет развивать скорость более 50 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Боевая масса - 38000 кг.

Конечно, кому-то данный БТР покажется не слишком современным, но по одной из важнейших характеристик - защищенности - он существенно превосходит существующие в строю БМП, БМД и БТР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А42
9М113
Т-55
Т-62
Компании
Омсктрансмаш
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2 комментария
№1
17.06.2022 11:03
Поскольку Т-55 почти не осталось обсуждать создание тяжёлой БМП на их базе не имеет никакого смысла.
Переделывать в тяжёлый БМП стоящие на хранении Т-62 так же вряд ли стоит из-за малого десантного отделения на 5 человек.

На складах МО хранится  почти 7 тысяч Т-72, большинство из которых давно не боеспособны, но могли бы стать основой для создания тяжёлой БМП , а в качестве одного из вариантов модернизации следует рассмотреть БМОТ-72.
Единая платформа танков и тяжёлых БМП - Т-72 значительно упростит обслуживание и ремонт боевой техники, обеспечение запчастями и расходными материалами.
На тяжёлую платформу БМП вполне подойдёт дистанционный боевой модуль от Т-15 с 57 мм орудием и контейнерами с ПТРК.
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Удалено / По просьбе автора
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