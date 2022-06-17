Старые советские танки Т-55 и Т-62 можно превратить в тяжелые БТР

Источник изображения: Фото: АО Омсктрансмаш

В 90-е годы в Омске на базе среднего танка Т-55 был изготовлен образец тяжелого бронетранспортера БТР-Т.

Вместо башни с 100-мм орудием и 7,62-мм пулеметом был установлен низкопрофильный обитаемый боевой модуль с автоматической пушкой 2А42 и противотанковым ракетным комплексом 9М113 "Конкурс".

Экипаж этого бронетранспортера состоял из двух военнослужащих (механик-водитель, командир, он же оператор вооружения), в десантном отделении помещались пять мотострелков.

Защита была усилена встроенной "реактивной броней", что позволяло противостоять реактивным противотанковым гранатам. Учитывая минную опасность, были приняты меры по повышению защищенности днища.

Дымовые гранатометы системы 902В "Туча" давали возможность укрываться в случае необходимости за дымовыми завесами.

Источник изображения: Фото: АО Омсктрансмаш

620-сильный двигатель позволяет развивать скорость более 50 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Боевая масса - 38000 кг.

Конечно, кому-то данный БТР покажется не слишком современным, но по одной из важнейших характеристик - защищенности - он существенно превосходит существующие в строю БМП, БМД и БТР.