Поднимать электронное машиностроение России поможет Беларусь

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о том, что Россия планирует кооперироваться с Республикой Беларусь для развития электронного машиностроения, поскольку осваивать данное направление в одиночку проблематично.

Отмечается, что в течение последних десятилетий в Российской Федерации практически не велось развитие электронного машиностроения. Так, средства производства электроники не производились в стране, а импортировались в неё.

Однако в сложившейся ситуации Россия вынуждена активно заниматься импортозамещением. Дело в том, что из-за санкций российские заказчики не могут приобретать электронику, в которой используются американские технологии, и даже производить собственную продукцию на большинстве зарубежных предприятий вроде тайваньской TSMC.

«Ещё в Советском Союзе электронным машиностроением активно занимались белорусские предприятия, в частности "Планар". Сейчас эти связи восстанавливаются, мы формируем необходимые мероприятия. Безусловно, осваивать эту область в одиночку невозможно, мы будем искать партнёров по всему миру», — приводит РБК слова господина Борисова.

Помимо холдинга «Планар», который занимается точным машиностроением, Юрий Борисов также упомянул белорусский «Интеграл», специализирующийся на разработке и производстве микросхем, полупроводниковых приборов и другой электронной техники.

В то же время Борисов отметил, что мировая электроника также находится в зависимости от России — страна является крупным экспортёром газов, необходимых для электронной промышленности, в частности неона, с использованием которого строятся все лазерные установки.