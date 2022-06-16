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Техкульт

Экспедиция «Хаябуса-2» привезла с астероида Рюгу образцы, которые оказались старше Солнца

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Астероид Рюгу

Космическая экспедиция «Хаябуса-2» с астероида Рюгу вернулась на Землю в декабре 2020 года — и не с пустыми контейнерами. Ученым потребовалось два года для проведения первичного анализа привезенного материала, и недавно они опубликовали отчет о своей работе. Согласно ему, Рюгу является обломком «планетезималя», зародыша будущих планет, который вращается вокруг формирующейся протозвезды. Другими словами, Рюгу появился еще до того, как сформировалось Солнце и Солнечная система.

Изотопный анализ показал, что в прошлом Рюгу был пропитан водой, и возможно не раз. Вероятнее всего, изначально это был ком из грязи и льда, который таял от энергии радиоактивных элементов в своей структуре. Они полностью распадались примерно за 5 млн лет, после чего лед вновь налипал на пыль, и процесс повторялся. Так продолжалось до тех пор, пока столкновение с другим обломком планетезималя не забросило Рюгу в глубину Солнечной системы, где его высушил свет молодого Солнца.

Астероид Рюгу

Наличие в прошлом на астероиде воды удачно сочетается с обнаружением на образцах с Рюгу примитивных аминокислот, основы органической жизни. Это служит веским доводом для теории зарождения жизни в космосе и возможности переноса ее между планетами и даже галактиками. Более того, наличие воды на планетезималях меняет представление о мирах прошлого и процессах создании планет. Описанное выше – лишь малая часть, первые крупицы знаний, которые дал науке астероид Рюгу. Большая часть привезенного материала помещена в хранилище, использовано всего 16 небольших крупиц. Ученые намеренно сохраняют ценный ресурс до тех пор, пока не появятся новые методы исследований, которые помогут раскрыть новые тайны вселенной.

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