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Ростех

Новикомбанк организует финансирование для ОСК

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Новикомбанк
Новикомбанк.
Источник изображения: rostec.ru

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили кредитное соглашение о льготном финансировании на Петербургском международном экономическом форуме. Банк предоставит ОСК 5 млрд рублей для исполнения текущих контрактов.

Банк берет на себя роль «генерального конструктора» комплексного предложения, предоставляя на каждом этапе свою экспертизу и сопровождение, уделяя особое внимание интеграции в проекты доступных мер господдержки. Данный алгоритм помогает собрать все механизмы и средства институтов развития, инструменты финансового рынка в одной точке.

Новикомбанк сотрудничает с Объединенной судостроительной корпорацией с 2012 года. В кредитный портфель банка входят проекты по строительству ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также создания экспортной продукции.

«Одной из приоритетных задач Новикомбанка, как опорного банка Госкорпорации Ростех, является эффективная поддержка ведущих отраслей российской промышленности, среди которых важное место занимает судостроение. Банк содействует реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие отрасли, помогает предприятиям своевременно выполнять контракты по строительству судов, участвует в реализации программ по техвооружению и модернизации. И мы видим, что судостроительные предприятия успешно реализуют эти проекты», – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
ОСК
Ростех
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