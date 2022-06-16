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Ростех

Новикомбанк предоставит «ОДК-Климов» кредит на 3 млрд рублей

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Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация.
Источник изображения: Антон Тушин

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, и АО «ОДК-Климов», входящее в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха, заключили кредитный договор на 3 млрд рублей с льготной процентной ставкой в рамках программы Минпромторга России по поддержке системообразующих предприятий. Соответствующий документ подписали сегодня на площадке ПМЭФ-2022.

«Полученные средства будут направлены на обеспечение выпуска серийных двигателей: в ближайшее время мы планируем увеличить объем их производства в связи с увеличением спроса как со стороны государственного заказчика, так и со стороны коммерческих пользователей. Кредитные средства помогут «ОДК-Климов» полностью выполнить свои обязательства», – прокомментировал исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

Серийная продукция АО «ОДК-Климов» включает двигатели семейства ВК-2500, ТВ3-117 и ТВ7-117В, собранные полностью из российских комплектующих для вертолетов Миля и Камова. Предприятие также разрабатывает и производит автоматические системы управления (САУ) для своих двигателей. В 2024 году АО «ОДК-Климов» планирует сертифицировать новые вертолетные двигатели малой размерности – ВК-650В для вертолетов «Ансат», Ка-226 и ВК-1600В для Ка-62.

«Поддержка системообразующих предприятий, как и проектов по обеспечению технологического суверенитета нашей страны – приоритетные направления деятельности Новикомбанка. Продукция «ОДК-Климов» имеет важнейшее значение для обороноспособности государства. Наш банк, имеющий большой опыт применения различных финансовых инструментов и мер господдержки для каждого конкретного случая, разработал оптимальное кредитное предложение для предприятия, – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. – Мы убеждены, что грамотное применение всех финансовых возможностей – одно из ключевых условий опережающего развития российской промышленности».

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Ка-62
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