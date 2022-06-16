Российский корвет применил «Ответ» на учениях

Экипаж корвета «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел противолодочные учения в Тихом океане. Моряки применили противолодочный ракетный комплекс (ПЛРК) «Ответ» для уничтожения подводной лодки условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

По замыслу учения в районе выполнения задач отряда кораблей Тихоокеанского флота обнаружили подводную лодку условного противника, которая угрожала безопасности боевых кораблей ТОФ.

«Корвет "Гремящий" организовал слежение за подводной целью, а при изменении курса субмарины, предполагающего возможность применения торпедного оружия, экипаж корабля отработал алгоритм применения противолодочного ракетного комплекса "Ответ" с выполнением электронного пуска ракеты-торпеды. Проведение учебной стрельбы было сымитировано электронным способом без фактического применения ракеты-торпеды по подводной цели», — отметили в сообщении.

При моделировании боя программное обеспечение корвета зафиксировало успешное поражение подводной лодки условного противника. Отмечается, что экипаж корабля продолжает выполнять задачи в дальней морской зоне.

В январе источник ТАСС сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России принял ПЛРК «Ответ» на вооружение.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Болтенков назвал «Ответ» шагом вперед для российского оборонно-промышленного комплекса. Ракета ПЛРК получила самонаводящуюся противолодочную торпеду.