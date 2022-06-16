Войти
ИноСМИ

Германия представила новый танк. Его сочли конкурентом "Арматы"

566
0
0

Новый немецкий танк "во всех отношениях" превосходит российский Т-14

Германия представила опытный образец нового танка KF-51 Panther, пишет The Times. Специалисты утверждают, что он не столь радикально отличается от предыдущих образцов. Однако, по утверждению производителя, он с легкостью превзойдет российский Т-14 "Армата".

Оливер Муди (Oliver Moody)

Самый крупный в Германии производитель вооружений неожиданно продемонстрировал первые опытные образцы современного боевого танка, заявив, что он с легкостью превзойдет гордость российской армии Т-14.

Танк KF-51 Panther, пушка которого имеет дальность действительного огня свыше шести километров, создавался в тайне в течение двух лет. Но после начала российской военной операции на Украине его разработку поспешно довели до конца в надежде на золотой дождь из прибыли из-за резкого роста военных расходов во всем мире. Танк также оснащен противотанковыми дронами-камикадзе с боевым зарядом взрывчатки весом 4,5 килограмма, которые могут кружить в небе в течение часа, чтобы в нужный момент спикировать на вражескую бронированную цель.

KF-51 назвали преемником хорошо себя зарекомендовавшего "Леопарда 2", который был основным боевым танком Германии более 40 лет и поставлялся в полтора десятка стран. Однако похоже, что Panther также стал ответом современному российскому танку Т-14 "Армата", чьи боевые характеристики вызывают беспокойство у натовских стратегов. Правда, пока таких танков построено не более трех десятков, и они практически не участвовали в боевых действиях на Украине.

Изготовитель KF-51 компания Rheinmetall заявляет, что ее танк превосходит российский Т-14 "во всех отношениях". Она утверждает, что его главное орудие, 130-миллиметровая гладкоствольная пушка, может вести стрельбу более крупными снарядами и значительно дальше других современных танков, включая британскую машину нового поколения Challenger 3 и американский M1-A2 Abrams.

У танка есть и другие новшества, такие как автомат заряжания, благодаря которому теоретически его экипаж может состоять не из четырех, а из трех человек. Кроме того, сзади у него имеется пулемет для борьбы с беспилотниками.

Немецких военных экспертов в целом впечатлили характеристики танка, но они отмечают, что он не столь радикально отличается от предыдущих образцов, как Т-14, поскольку шасси у него практически такое же, как у "Леопарда 2". Некоторых специалистов также удивил выбор названия. Танки с таким наименованием использовал немецкий вермахт в последние два года Второй мировой войны.

Разработка этой модели обошлась Rheinmetall в 100 с лишним миллионов евро, а его серийное производства начнется не раньше, чем через два года. Пока непонятно, будет ли эта машина рентабельной и коммерчески успешной. Правительство Германии уже обязалось принять участие в конкурентном франко-германском проекте под названием "Основная наземная боевая система" (MGCS).

Похоже, KF-51 является попыткой выбить почву из-под ног неповоротливого танка MGCS, который будет принят на вооружение не раньше 2040-х годов. Но пока Германия не планирует тратить на новые танки ни цента из 100-миллиардного фонда перевооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
MGCS
Армата
Компании
Rheinmetall
Проекты
БПЛА
Похожие новости
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
27.04.2020
Запад пытается догнать Россию на танках
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
24.02.2016
Россия, готовься: эта европейская держава планирует создать новый смертоносный танк (The National Interest, США)
07.09.2015
Самые современные и мощные танки в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада