Новый немецкий танк "во всех отношениях" превосходит российский Т-14

Германия представила опытный образец нового танка KF-51 Panther, пишет The Times. Специалисты утверждают, что он не столь радикально отличается от предыдущих образцов. Однако, по утверждению производителя, он с легкостью превзойдет российский Т-14 "Армата".

Оливер Муди (Oliver Moody)

Самый крупный в Германии производитель вооружений неожиданно продемонстрировал первые опытные образцы современного боевого танка, заявив, что он с легкостью превзойдет гордость российской армии Т-14.

Танк KF-51 Panther, пушка которого имеет дальность действительного огня свыше шести километров, создавался в тайне в течение двух лет. Но после начала российской военной операции на Украине его разработку поспешно довели до конца в надежде на золотой дождь из прибыли из-за резкого роста военных расходов во всем мире. Танк также оснащен противотанковыми дронами-камикадзе с боевым зарядом взрывчатки весом 4,5 килограмма, которые могут кружить в небе в течение часа, чтобы в нужный момент спикировать на вражескую бронированную цель.

KF-51 назвали преемником хорошо себя зарекомендовавшего "Леопарда 2", который был основным боевым танком Германии более 40 лет и поставлялся в полтора десятка стран. Однако похоже, что Panther также стал ответом современному российскому танку Т-14 "Армата", чьи боевые характеристики вызывают беспокойство у натовских стратегов. Правда, пока таких танков построено не более трех десятков, и они практически не участвовали в боевых действиях на Украине.

Изготовитель KF-51 компания Rheinmetall заявляет, что ее танк превосходит российский Т-14 "во всех отношениях". Она утверждает, что его главное орудие, 130-миллиметровая гладкоствольная пушка, может вести стрельбу более крупными снарядами и значительно дальше других современных танков, включая британскую машину нового поколения Challenger 3 и американский M1-A2 Abrams.

У танка есть и другие новшества, такие как автомат заряжания, благодаря которому теоретически его экипаж может состоять не из четырех, а из трех человек. Кроме того, сзади у него имеется пулемет для борьбы с беспилотниками.

Немецких военных экспертов в целом впечатлили характеристики танка, но они отмечают, что он не столь радикально отличается от предыдущих образцов, как Т-14, поскольку шасси у него практически такое же, как у "Леопарда 2". Некоторых специалистов также удивил выбор названия. Танки с таким наименованием использовал немецкий вермахт в последние два года Второй мировой войны.

Разработка этой модели обошлась Rheinmetall в 100 с лишним миллионов евро, а его серийное производства начнется не раньше, чем через два года. Пока непонятно, будет ли эта машина рентабельной и коммерчески успешной. Правительство Германии уже обязалось принять участие в конкурентном франко-германском проекте под названием "Основная наземная боевая система" (MGCS).

Похоже, KF-51 является попыткой выбить почву из-под ног неповоротливого танка MGCS, который будет принят на вооружение не раньше 2040-х годов. Но пока Германия не планирует тратить на новые танки ни цента из 100-миллиардного фонда перевооружения.