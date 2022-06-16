Войти
bmpd.livejournal.com

Дефицит коммерческих беспилотных летательных аппаратов в России

510
0
0

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Юрия Литвиненко и Никиты Королева "Кто в лес, кто по дрона. В России возник дефицит коммерческих беспилотников", цены на коммерческие беспилотные летательные аппараты (БЛА) в России за последние месяцы выросли более чем на 30%, а в отдельных категориях - втрое. Об этом сообщили "Ъ" участники рынка. Это связано как с остановкой продаж в РФ дронов китайской DJI, так и, по мнению военных экспертов, с частными закупками для нужд Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). При этом беспилотники, которые продаются в рознице, пригодны только для видеосъемки, подчеркивают российские ритейлеры.

Комплект коммерческого беспилотного летательного аппарата-квадрокоптера DJI Mavic 2 Enterprise Dual, приобретенный волонтерами для сил ДНР (с) Телеграм-канал "Повёрнутые на Z войне"

"Ъ" опросил участников рынка БЛА об их доступности в России и динамике цен. В среднем стоимость БЛА с февраля, когда РФ начала военные действия на Украине, выросла аналогично ценам на электронику - на 30% и больше, сообщил собеседник "Ъ" в крупном маркетплейсе. Также он говорит о дефиците, связывая ситуацию с решением китайской DJI, которая занимает 90% рынка "потребительских" дронов, остановить поставки в Россию: "Судя по рынку, спрос вырос и выкупили все, что есть". В марте средние долларовые цены на БЛА выросли на 47% к марту 2021 года, добавил источник "Ъ" в одном из ритейлеров.

После того как DJI прекратила отгрузки, цены на дроны enterprise-сегмента (для нефтегазовой и энергетической отраслей, поисково-спасательных работ и т. п.) в России выросли втрое - как в сравнении со старыми, так и, например, относительно стоимости в ОАЭ с учетом курсовой разницы, говорит гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин: "То, что раньше стоило около 1 млн руб., сейчас продается более чем за 3 млн руб.".

Он отметил, что структура брендов и ассортимента на рынке дронов в России пока не изменилась.

К концу года, по словам господина Ряшина, можно ожидать и проблем, связанных с исчерпанием ресурса аккумуляторов: "С ними есть сложности - морская и наземная логистика испытывают проблемы, а самолетом перевозить высокоемкие аккумуляторы нельзя". В "СберМегаМаркете", "М.Видео" и "Яндекс.Маркете" отказались от комментариев. В "Авито", "Юле", "Ситилинке", Минпромторге не ответили "Ъ".

DJI объявила об остановке продаж своих дронов в России и на Украине в апреле: по сообщению компании, чтобы исключить их использование в боевых действиях. Решение было принято спустя месяц после того, как вице-премьер Украины Михаил Федоров обвинил производителя в том, что тот дает России доступ к данным системы местоположения беспилотников AeroScope. DJI отрицала обвинения Киева, но уже после приостановки операций в РФ подтвердила изданию The Verge, что беспилотники передают данные AeroScope в незашифрованном виде.

Дефициту коптеров способствовали частные инициативы по закупке снабжения для ДНР и ЛНР, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов: "Хотя в столице они закончились, люди скупают технику в других регионах".

Устройства, по его словам, отправляются вместе с другой экипировкой, запрос на которую приходит из Донбасса,- от оптических прицелов до обуви. Коммерческие дроны "значительно доступнее тех, которые производятся предприятиями военно-промышленного комплекса, их можно закупать массово", пояснил эксперт.

Коммерческие беспилотники нужны и украинским военным. Вооруженные силы Украины используют более 6 тыс. коммерческих дронов, преимущественно произведенных в Китае, отмечал в мае основатель DroneUA Валерий Яковенко. Украинское подразделение "Аэроразведка" в апреле продемонстрировало метание противотанковых гранат с октокоптеров - для этого к гранатам прикреплялось напечатанное на 3D-принтере хвостовое оперение. Руководители компаний, предоставляющих облачные услуги и обновления для дронов, "каждый день принимают решения с последствиями военного характера", отмечал в мае американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Модели дронов, доступные на российском рынке, пригодны только для видеосъемки, для других целей - например, логистических или борьбы с массовыми беспорядками - их использовать нельзя, утверждает источник "Ъ" в ритейлере: "Они не обладают достаточной грузоподъемностью, дальностью полета, емкостью батарей". Он уточнил, что некоторые дроны нельзя завезти в Россию из-за отсутствия разрешения на использование определенных радиочастот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Литва
ОАЭ
Россия
США
Украина
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
09.12.2020
Экспорт растет: как США вооружают Украину
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
12.03.2015
Вооруженные Эмираты
11.08.2014
Нужен ли России Договор о РСМД
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада