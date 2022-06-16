Киеву пора задуматься о территориальных уступках Москве

Мир или не мир? Украина на распутье

США и другие члены НАТО единодушно поддерживают Украину, но их цели уже начинают расходиться, считает автор TNI. По его мнению, Киеву стоит задуматься о том, чтобы пойти Москве на уступки. Зависимость Украины от Запада несет в себе риски.

С начала российской операции на Украине прошло сто дней, и кампания президента Владимира Путина резко изменила характер. Операция начиналась как нечто многоплановое и полномасштабное, но впоследствии внимание российского командования сосредоточилось на восточной периферии страны. Отказавшись от захвата столицы Киева, российские командиры идут на меньшие риски и сокращают охват действий, делая основной упор на спорные регионы ближе к российской границе. Со сменой стратегии конфликт зашел в тупик, однако в последние недели Россия уверенно завоевывает территорию в Луганской области.

Поскольку Россия заняла уже примерно пятую часть Украины, ряд известных голосов на Западе усомнился в жизнеспособности затяжного конфликта в Восточной Европе. Однако вместо того, чтобы возложить ответственность на Кремль, голоса за мир все чаще называют независимой переменной саму Украину. Самым нашумевшим стал призыв бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера к руководству Украины задуматься о территориальных уступках в обмен на прекращение огня.

Не факт, что такое предложение приемлемо для Киева. Сравнив совет Киссинджера с "Мюнхенским сговором", президент Владимир Зеленский подтвердил чувство патриотизма, с которым его администрация обороняется от российских войск с самого начала боевых действий. Более того, такого же мнения о сдаче земель в обмен на мир, похоже, придерживается и украинский народ: как показал недавний опрос Киевского международного института социологии, против территориальных уступок на мирных переговорах выступает 82% украинцев.

Но несмотря на шквал критики в словах Киссинджера звучит мрачный реализм. Спецоперация Кремля нанесла значительный урон экономике и населению страны. Комментарии Киссинджера на фоне других призывов к миру поднимают острые вопросы о цене затянувшегося конфликта.

Помимо тысяч жертв, боевые действия нанесли огромный ущерб экономике страны. Как отмечается в недавнем исследовании Киевской школы экономики, Украина потеряла до 600 миллиардов долларов. При этом 92 миллиарда долларов приходится на урон инфраструктуре: из строя выведено как минимум 195 заводов. Ущерб украинскому бизнесу чреват серьезными последствиями для экономики страны, которая, по оценкам Всемирного банка, сократится примерно на 45%. Программа развития ООН сообщила, что половина всех украинских предприятий закрылась, а остальные работают не на полную мощность. Некоторые из ключевых отраслей украинской промышленности практически остановились – в частности, сталелитейная, металлургическая и лесопромышленная. А с уничтожением завода "Азовсталь" и последнего рабочего нефтеперерабатывающего завода на Украине восстановление промышленных мощностей до прежнего уровня потребует масштабных финансовых вливаний.

Кроме того, российские войска в ходе спецоперации разрушили 23 800 километров дорог, и на их восстановление тоже уйдут годы. Но серьезнейшее препятствие выживанию Украины – это экономические проблемы, которые придется решать ее лидерам. Даже если Киев выйдет из конфликта победителем, его ждет экономическая трясина. Сократить потери и облегчить финансовое бремя страны поможет иной подход к прекращению огня.

Кроме того, Украина опирается на военную и экономическую помощь стран НАТО, особенно США и Великобритании, которые недавно согласились предоставить ей передовые ракетные системы, которые смогут поражать российские цели на большом расстоянии. Однако зависимость Киева от западных покровителей представляет собой критический риск в случае, если обязательства НАТО перед Украиной сократятся. США и их основные союзники по альянсу уже выделили на помощь и вооружение миллиарды долларов. Но как долго Запад будет финансировать военные действия Украины, неизвестно. Надвигающаяся инфляция и внутренние проблемы могут отвлечь западных сторонников Украины, а усталость от войны поумерит энтузиазм граждан насчет победы Киева. Если же западные СМИ отвернутся от конфликта, Россия расширит наступление, практически не опасаясь дополнительных опасений мирового сообщества.

Поддержка также может снизиться, если союзники Украины не найдут общего языка насчет исхода конфликта. США и другие члены НАТО единодушно поддерживают Украину, но их цели уже начинают расходиться. Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги, сосредоточились на перспективе прекращения огня. Украинское же командование переговоры ради мира игнорирует из-за недоверия к Путину и сомнений в его решимости снизить напряженность. Лондон, Варшава и Вашингтон точку зрения Киева, по-видимому, разделяют, а министр обороны США Ллойд Остин даже заявил, что они хотят, "чтобы Россия ослабла настолько, чтобы не смогла больше повторить содеянное". Великобритания также выразила заинтересованность в том, чтобы украинские войска восстановили границы страны до 2014 года. Различия в приоритетах среди членов альянса могут привести к тому, что США и их европейские партнеры будут сокращать свой вклад в военные действия Украины, покуда не достигнут консенсуса, который удовлетворит все их интересы. Как бы эффективно украинские войска ни противостояли российской спецоперации, если поддержка НАТО, на которую так опирается Зеленский, ослабнет, перспективы его вооруженных сил осложнятся в разы.

Пожалуй, сейчас Россия находится в более удобном положении, чем в начале операции, что еще больше осложняет ситуацию на Украине. Хотя попытка сменить режим в Киеве провалилась, Россия по-прежнему намерена положить конец дальнейшим заигрываниям Украины с НАТО. Наиболее приемлемым решением было бы создание буферного государства в Донецкой и Луганской областях, чтобы защитить внутреннюю Россию от вторжений через выступающие границы Украины и заручиться политическим влиянием на Киев через русофильское население Донбасса. Как подчеркнул недавно секретарь Совбеза России, на Кремль не давят никакие сроки. Превратившись в своего рода изгоя в европейском сообществе, Москва считает, что обязана довести свои военные цели до конца. Даже при том, что экономика России погрузилась в рецессию, а ВВП, по прогнозам, рухнет в этом году более чем на 11%, ее экономика все еще способна на военную деятельность. Россия медленно, но верно достигает своих целей, а давление на Украину, наоборот, крепнет, ведь ее силы продолжают обороняться. Украинским войскам нужно время, чтобы освоить превосходную военную технику НАТО, которая отличается от привычного оружия советских времен. Наконец, Киеву лишь предстоит развернуть наступление на ключевые объекты в России, чтобы ослабить давление на восточные и южные рубежи.

Соблюдение режима прекращения огня в общем и целом остается исключительной ответственностью и решением украинского народа и его избранников. Зеленский уже рассматривал возможность переговоров и даже заявлял о готовности не вступать в НАТО ради мирного соглашения с Россией. За последние дни украинские силы отбили часть Северодонецка и отразили серию безуспешных российских атак в районе Изюма. В то же время сохраняется сопротивление и на занятых Россией территориях. Другое исследование Киевского международного института социологии недавно показало, что 82% украинцев на подконтрольных России территориях отрицательно относятся к Москве, – это залог появления партизан в тылу врага. Душевного подъема всего украинского общества и текущей поддержки НАТО вполне может хватит для защиты УкраиныВысокие издержки и риск затягивания конфликта подталкивают Киев к тому, чтобы хотя бы задуматься о перспективах мира с Россией. Продолжение конфликта лишь усугубит затраты и поставит под вопрос выживание Украины, даже если она одержит победу. Киссинджер однажды заявил: "Отказываться от принципов мы не можем, но при этом должны понимать, что если мы не выживем, то и соблюдать принципы будет некому". Хотя мирное соглашение с территориальными уступками наверняка покажется Украине разрушительным, это будет толчок, чтобы вернуться к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь. Учитывая стремление Кремля к победе, такие переговоры наверняка потребуют определенных стимулов, чтобы гарантировать будущую безопасность и социально-экономическое благополучие Украины.

Автор: Араш Тупчинежад (Arash Toupchinejad)

Араш Тупчинежад – младший научный сотрудник Канадской ассоциации НАТО и выпускник Школы финансов при Джорджтаунском университете. Обозреватель Европейского студенческого аналитического центра и автор статей для The National Interest, The Hill Times и других изданий.