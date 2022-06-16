Войти
Lenta.ru

Минобороны России показало пуск ракеты комплекса «Оса» в ходе спецоперации

247
0
0
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов войскового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах виден пуск ракеты комплекса. Соответствующее видео опубликовали на странице оборонного ведомства во «ВКонтакте».

Отмечается, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» ведут разведку воздушной обстановки, оперативно определяют координаты и эффективно уничтожают воздушные цели, включая беспилотники.

На записи видно, как машина комплекса выдвигается на боевые позиции. Также видна работа станции обнаружения и сопровождения целей и запуск зенитной ракеты.

Командир дивизиона ЗРК «Ока-АКМ» отметил, что за последние месяцы активность беспилотников снизилась.

«Оса-АКМ» является модернизированной версией советского комплекса «Оса», который приняли на вооружение в 1971 году. Плавающая машина на колесном шасси несет шесть ракет 9М33М3, которые могут поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сообщил, что у США и НАТО нет аналогов российских систем противовоздушной обороны ближнего действия, малой и средней дальности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Оса-АКМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
19.04.2021
Всем НАТО к границам: зачем самолеты альянса активизировались у рубежей РФ
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
09.10.2019
Игра в ракетные наперстки
22.07.2019
Война расставляет все точки над i
18.09.2013
«Панцирь» – путь к успеху
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада