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Изучена концентрация воды в верхних слоях лунного грунта

Разделы: Космонавтика
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Каталог образцов лунного грунта миссии «Чанъэ-5» выложили в открытый доступ
Каталог образцов лунного грунта миссии «Чанъэ-5» выложили в открытый доступ.
Источник изображения: CNSA

Китайские ученые из Национальной астрономической обсерватории КАН в Пекине изучили концентрацию воды в верхних слоях лунного грунта. Согласно результатам исследования, опубликованного в Nature Communications, большая часть влаги поступает именно из недр спутника, а не заносится солнечным ветром, как считалось ранее.

В ходе научных работ зонд «Чанъэ-5» собрал в декабре 2020 года на лунной поверхности в районе Океана Бурь образцы реголита, которые затем были доставлены на Землю для подробного изучения. Специалисты сравнили полученные данные с результатами исследования проб лунной почвы, доставленные ранее с «Аполлонов». Оказалось, что в грунте с Океана Бурь не так много воды, как в других образцах: всего 28 частей на миллион. Кроме того, там обнаружили гидроксиапатит (минерал, содержащий включения воды), где концентрация влаги была до пяти-восьми раз выше. Такие особенности, а также отсутствие стеклянных отложений в полученных пробах с «Чанъэ-5», говорят о преимущественном происхождении влаги на Луне из ее недр, а не путем заноса солнечным ветром.

В мае 2022 года американские исследователи предположили, что на полюсах Луны могут находиться скрытые ледяные пласты, в которых находятся огромные запасы воды.

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