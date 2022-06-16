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Военное обозрение

В Греции назвали примерное количество отправляемых на Украину БМП-1

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на ранее озвученные планы Греции поставить Украине сразу более 120 боевых машин пехоты БМП-1 из наличия собственных ВС, Киев получит не более 30 машин. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Греция согласилась передать Украине все стоящие на вооружении греческой армии БМП-1, н ос одним условием, что они будут заменены на БМП западного производства, в частности, немецкие Marder. Немцы согласились, соглашение было подписано, но греческие БМП почему-то на Украину не поехали. В Берлине удивились и потребовали отправить технику Зеленскому, который в нетерпении уже начал критиковать немецкого канцлера. Однако хитрые греки заявили, что готовы передать технику ВСУ, но только после того, как немцы передадут им обещанные БМП Marder.

Немцам пришлось изыскивать резервы и готовить к отправке в Грецию примерно от 20 до 30 машин, именно такое же количество БМП-1 потом поедет на Украину. Как говорится, война на Украине далеко, а турки рядом, от них надо чем-то защищаться.

В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество, от 20 до 30 бронемашин, на гораздо более современные машины немецкого производства (...) Мы и помогаем Украине, и в то же время в ограниченных масштабах мы укрепляем наши вооруженные силы более новыми бронетранспортерами

- заявил греческий премьер.

О сроках поставки боевых машин пехоты на Украину пока ничего не сообщается. На вооружении ВС Греции числится более 120 БМП-1, полученных Афинами в начале 90-х годов из наличия Бундесвера после расформирования армии ГДР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Греция
Украина
Продукция
БМП-1
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