«Наш вездеход готов для боя»: в Литве продвигают квадроцикл Krampus Mk1

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Литовские разработчики из компании Ostara заявляют о завершении создания новой боевой машины и желают скорейшего боевого крещения своего творения.
- отмечают конструкторы, заинтересованные в продвижении на рынке своего изделия.
Krampus Mk1 имеет дизель-электрическую силовую установку, которая в состоянии обеспечить движение машины на предельной скорости в 120 км/ч и дистанции в 1000 км (в бесшумном режиме на электротяге – 200 км). Грузоподъёмность машины – 500 кг. Экипаж представлен двумя бойцами, которые при при приближении к фронту могут спешиться и управлять багги дистанционно, например, в зависимости от оснащения, запускать ударные дроны, обстреливать неприятеля из ПТУР или вести зенитный огонь.
- сообщается на сайте производителя.
Заявляется, что зрелость проекта позволяет перейти к созданию более продвинутой модификации – вездехода Krampus Mk2, концептуальная проработка которого уже начата.
На Украине заинтересовались прибалтийской новинкой и ожидают поставки очередного «чудо-оружия», способного «переломить ход военной кампании», хотя, насколько известно, о планах передачи Krampus Mk1 киевскому режиму не сообщалось.