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Военное обозрение

«Наш вездеход готов для боя»: в Литве продвигают квадроцикл Krampus Mk1

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Источник изображения: topwar.ru

Литовские разработчики из компании Ostara заявляют о завершении создания новой боевой машины и желают скорейшего боевого крещения своего творения.

Наш вездеход Krampus Mk1 готов для боя

- отмечают конструкторы, заинтересованные в продвижении на рынке своего изделия.

Krampus Mk1 имеет дизель-электрическую силовую установку, которая в состоянии обеспечить движение машины на предельной скорости в 120 км/ч и дистанции в 1000 км (в бесшумном режиме на электротяге – 200 км). Грузоподъёмность машины – 500 кг. Экипаж представлен двумя бойцами, которые при при приближении к фронту могут спешиться и управлять багги дистанционно, например, в зависимости от оснащения, запускать ударные дроны, обстреливать неприятеля из ПТУР или вести зенитный огонь.

Вездеход KRAMPUS был разработан на модульной основе, которая позволяет снимать раму, трансмиссию, аккумуляторную батарею и дизельный генератор в полевых условиях для более быстрой замены агрегатов

- сообщается на сайте производителя.

Заявляется, что зрелость проекта позволяет перейти к созданию более продвинутой модификации – вездехода Krampus Mk2, концептуальная проработка которого уже начата.

На Украине заинтересовались прибалтийской новинкой и ожидают поставки очередного «чудо-оружия», способного «переломить ход военной кампании», хотя, насколько известно, о планах передачи Krampus Mk1 киевскому режиму не сообщалось.

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Страны
Литва
Украина
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