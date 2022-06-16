ВС Камеруна продемонстрировали ББМ "Рила" класса MRAP

ЦАМТО, 15 июня. Как стало известно, ВС Камеруна приняли на вооружение производимые в ОАЭ компанией International Armored Group (IAG) боевые бронированные машины "Рила" с колесной формулой 4х4 класса MRAP.

По информации Military.africa, ББМ "Рила" были продемонстрированы на недавней выставке в Баменде (северо-запад Камеруна), проведенной в рамках празднования Национального дня страны (также известен как День единства).

ВС Камеруна все больше полагаются на технику с усиленной противоминной защитой, поскольку количество инцидентов с применением самодельных взрывных устройств незаконными вооруженными формированиями на территории страны растет.

По сообщениям, компания IAG поставила в Камерун не менее 20 ББМ "Рила" класса MRAP.

ББМ "Рила" впервые была представлена на выставке Defense and Security Equipment (DSEi), проходившей в Лондоне в сентябре 2017 года. Она может быть выполнена в нескольких конфигурациях, включая бронетранспортер, санитарную машину и машину для противодействия беспорядкам.

Во второй половине 2017 года IAG сообщила о заключении контракта с неназванным заказчиком на поставку бронемашин "Рила". Не исключено, что этим заказчиком были ВС Камеруна.

Как сообщал ЦАМТО, ББМ "Рила" разработана на базе шасси Trakker итальянской компании Iveco, которое оснащено цельносварным стальным корпусом-монококом с V-образным днищем. Максимальная боевая масса ББМ – 18 т, включая 4500 кг полезной нагрузки (расчет, топливо, оружие и оборудование для выполнения задач).

В базовой версии защита от огня стрелкового оружия соответствует требованиям STANAG-4569 Level.2, но при необходимости может быть увеличена до Level.4. Противоминная защита может соответствовать требованиям STANAG-4569 Level.3a, 3b или 4a. Машина оборудована 12,6-литровым 6-цилиндровым рядным дизельным турбированным двигателем мощностью 380 л.с. и автоматической трансмиссией.

В стандартной версии командир и водитель размещены спереди, а 10 человек десанта – в кормовой части по пять вдоль борта лицом внутрь на сиденьях, обеспечивающих снижение последствий при подрыве, с подголовником и пятью точками крепления.

Машина оснащена установленной на крыше одноместной защищенной турелью, но альтернативно может оснащаться дистанционно управляемым модулем вооружения с 12,7-мм или 7,62-мм пулеметом.

Помимо дверей в бортах, ББМ оборудована большой дверью в кормовой части, что позволяет десанту быстро покинуть машину.

В ходе мероприятия власти Камеруна также представили бронированные машины других типов от разных производителей, включая ББМ V-150 "Коммандо". Жандармерия продемонстрировала обновленную модель ББМ "Пантера" T8 производства эмиратской компании MSPV (Minerva Special Purpose Vehicles). В течение последних двух лет Камерун получил неустановленное количество данных бронемашин.

Также были продемонстрированы как минимум три легкие бронированные машины "Мушкетер" производства израильской компании Saymar. Известно, что в 2016 году партия данной техники была поставлена Президентской Гвардии Камеруна.