Войти
ЦАМТО

Республика Корея намерена модернизировать ЗРК "Пэтриот"

446
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 15 июня. Комитет по рассмотрению оборонных проектов Республики Корея одобрил программу модернизации систем ПВО/ПРО "Пэтриот", стоимость которой составляет 750 млрд. вон (605 млн. долл.).

По информации Агентства программ оборонных закупок (DAPA), программа, предусматривающая закупку неуказанного количества ракет-перехватчиков версии PAC-3 и модернизацию пусковых установок ЗРК "Пэтриот" PAC-2 до конфигурации PAC-3, будет реализована к 2027 году.

Этот шаг был предпринят после недавнего запуска КНДР трех баллистических ракет, в том числе, вероятно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), что рассматривается южнокорейскими властями как часть программы наращивания возможностей по доставке ядерного оружия.

Как указано в пресс-релизе DAPA, ожидается, что проект обеспечит эффективную противовоздушную оборону столицы Республики Корея и наиболее важных объектов, а также повысит возможности по перехвату баллистических ракет.

ЗРК PAC-2 использует для перехвата целей на высотах до 20 км ЗУР с осколочно-фугасной боевой частью. PAC-3 обеспечивает поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill) на высотах до 40 км.

Комитет также одобрил проект разработку вертолета противоминной борьбы MCH (Mine-Countermeasures Helicopter), предназначенного для обнаружения морских мин и обезвреживания их. На этот проект правительство планирует к 2030 году потратить 970 млрд. вон. Данный проект также поддержит национальную оборонную промышленность и создаст рабочие места.

DAPA рассчитывает, что новый вертолет поступит на вооружение ВМС Республики Корея к концу десятилетия.

В рамках программы, вероятно, Korea Aerospace Industries (KAI) предложит свою платформу на базе вертолета KUH-1 "Сурион". Предположительно, он будет оборудован бортовой лазерной системой обнаружения мин (ALMDS) корпорации Northrop Grumman, бортовой системой обезвреживания мин (AMNS) и автономным подводным аппаратом (AUV).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Продукция
KUH-1
Patriot ЗРК
Компании
DAPA
KAI
Northrop Grumman
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
28.04.2021
«Молнии» по-корейски
20.04.2017
ВВС и ПВО Южной Кореи: империалистические амбиции
25.05.2016
Со свалки – в десятку
03.08.2015
Противоракетные ловушки установят по всему свету
31.03.2015
Южная Корея выбрала разработчиков перспективного истребителя по программе KF-X
31.10.2011
Представители «Сухого» и «Рособоронэкспорта» проигнорировали авиавыставку в Сеуле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада