Республика Корея намерена модернизировать ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 15 июня. Комитет по рассмотрению оборонных проектов Республики Корея одобрил программу модернизации систем ПВО/ПРО "Пэтриот", стоимость которой составляет 750 млрд. вон (605 млн. долл.).

По информации Агентства программ оборонных закупок (DAPA), программа, предусматривающая закупку неуказанного количества ракет-перехватчиков версии PAC-3 и модернизацию пусковых установок ЗРК "Пэтриот" PAC-2 до конфигурации PAC-3, будет реализована к 2027 году.

Этот шаг был предпринят после недавнего запуска КНДР трех баллистических ракет, в том числе, вероятно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), что рассматривается южнокорейскими властями как часть программы наращивания возможностей по доставке ядерного оружия.

Как указано в пресс-релизе DAPA, ожидается, что проект обеспечит эффективную противовоздушную оборону столицы Республики Корея и наиболее важных объектов, а также повысит возможности по перехвату баллистических ракет.

ЗРК PAC-2 использует для перехвата целей на высотах до 20 км ЗУР с осколочно-фугасной боевой частью. PAC-3 обеспечивает поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill) на высотах до 40 км.

Комитет также одобрил проект разработку вертолета противоминной борьбы MCH (Mine-Countermeasures Helicopter), предназначенного для обнаружения морских мин и обезвреживания их. На этот проект правительство планирует к 2030 году потратить 970 млрд. вон. Данный проект также поддержит национальную оборонную промышленность и создаст рабочие места.

DAPA рассчитывает, что новый вертолет поступит на вооружение ВМС Республики Корея к концу десятилетия.

В рамках программы, вероятно, Korea Aerospace Industries (KAI) предложит свою платформу на базе вертолета KUH-1 "Сурион". Предположительно, он будет оборудован бортовой лазерной системой обнаружения мин (ALMDS) корпорации Northrop Grumman, бортовой системой обезвреживания мин (AMNS) и автономным подводным аппаратом (AUV).