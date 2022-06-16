Турции нужна Россия, чтобы избавиться от США

Операция против террористической организации в Сирии и прочее...

Турция должна предпринять шаги для достижения своих политических целей, пишет Yeni Çağ. Исходя из этого, Анкара должна начать операцию, которая нейтрализует действия курдов и поставит под вопрос присутствие США в Сирии, уверен автор статьи. Но сначала нужно привлечь на свою сторону Россию и Иран.

Наим Бабюроглу (Naim Babüroğlu)

С тех пор, как в 2011 году в Сирии началась гражданская война, минуло 11 лет. За это время произошли стратегические и геополитические изменения, которые напрямую затрагивают Турцию.

У Турции появились новые соседи. В 2011 году с Турцией на протяжении 911 километров соседствовала Сирийская Арабская Республика. А сейчас соседи Турции — США, Россия и террористическая организация Партия "Демократический союз" (PYD)/Рабочая партия Курдистана (РПК) на некоторых участках границы. В Турции со статусом "временной защиты" проживают около четырех миллионов сирийцев. С учетом других лиц, ищущих убежища, Турция стала страной, принимающей наибольшее количество мигрантов в мире.

Политические цели Турции в Сирии

— Нейтрализация террористической организации на турецко-сирийской границе.

— Предотвращение создания террористического коридора.

— Обеспечение возвращения беженцев в свою страну.

— Защита территориальной целостности Сирии.

С целью создания "безопасной зоны" глубиной 30-40 километров и шириной примерно 440 километров — от реки Евфрат до иракской границы — 9 октября 2019 года Турция начала к востоку от Евфрата операцию "Источник мира". Однако 17 октября 2019 года в результате договоренности, достигнутой между Турцией и США, операция прекратилась, так и не завершившись. США и Россия пообещали отвести террористическую организацию PYD/РПК на 30 километров от границы. Однако этого не произошло. В итоге была взята под контроль и очищена от террористической организации зона шириной не 440, а 120 километров, что соответствует примерно 30% от изначально намеченного района.

Каждая военная операция основывается на "политических целях", поставленных политическими властями. Военнослужащие, в свою очередь, определяют военные цели, которые позволят реализовать политические цели. Операция "Источник мира" завершилась до того, как удалось в полной мере реализовать ее политические и военные цели.

На западе от Евфрата Манбидж, находившийся под контролем террористической организации PYD/РПК, в результате соглашения между США и Россией был передан российской стороне. Особого внимания заслуживает тот факт, что США передали Манбидж России, а не Турции — члену НАТО.

Запад и восток от Евфрата

На западе от Евфрата, в Тель-Рифате и Манбидже, присутствует террористическая организация. Районы к востоку от Евфрата, которые не были очищены от террористической организации из-за того, что операция "Источник мира" была прервана, оккупированы PYD/РПК. Тель-Рифат и Манбидж важны, однако главной стратегической целью является зона к востоку от Евфрата, составляющая 25% территории Сирии, которую США позволили оккупировать террористической организации.

До тех пор, пока Турция не обезвредит PYD/РПК в результате операции к востоку от Евфрата на глубине до Ракки, проблема выживания и угроза будут сохраняться. Эта операция должна быть проведена вопреки США. Соединенные Штаты всегда выступают против операции Турции в отношении PYD/РПК. Цель США — защитить террористическую организацию от Турции. Изменилась ли она? Нет...

Что должна делать Турция?

Турция должна предпринимать шаги для достижения своих политических целей в соответствии со своими национальными интересами. Просчитав затраты и риски, Турция, пусть и поздно, должна начать возможную операцию, которая нейтрализует PYDРПК и поставит под вопрос присутствие США в Сирии. В таком случае Турция должна привлечь на свою сторону Россию, Иран, сирийскую администрацию или по крайней мере предотвратить возражения с их стороны.

Как? Реанимировав "Аданское соглашение", подписанное 20 октября 1998 года с Сирией и обновленное в 2010 году. Контактируя с сирийской администрацией в рамках "Аданского соглашения" в целях совместной борьбы с террористической организацией PYD/РПК. Кроме того, есть вопросы, ответы на которые искали на стадии использования дипломатии и военной силы в ходе миротворческой операции на Кипре 1974 года.

20 марта 2005 года была опубликована Конвенция Союза общин Курдистана, подготовленная террористической организацией РПК при поддержке США. Согласно этому документу, "все курды в Турции, Иране, Сирии и Ираке должны собраться вместе и сформировать единое государство". Турции следует вновь проанализировать эту конвенцию в контексте геополитической картины, сложившейся в Сирии, Ираке и Иране.

Эвакуированная 22 февраля 2015 года Гробница Сулеймана Шаха, которая является турецким анклавом на территории Сирии, по-прежнему так и не была возвращена на свое место. Это следует исправить с проведением новой операции.

1980-й год, период после госпереворота 12 сентября в Турции... Командующий НАТО, американский генерал Роджерс требует, чтобы Турция сняла вето с возвращения Греции в военную организацию Североатлантического альянса, откуда Афины вышли в 1974 году. А взамен обещает, что Греция не будет препятствовать отношениям Турции с ЕС. Турецкое руководство верит Роджерсу и снимает вето. Однако Греция ведет себя прямо противоположным образом и препятствует членству Турции в Евросоюзе. В дальнейшем Кенан Эврен объяснит эту ситуацию так: "Мы поверили Роджерсу — слову солдата". США изменились? Нет...

Сейчас в руках Турции находится стратегическая карта, которой больше никогда не будет. Это право вето относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО. Карту необходимо использовать против США, и присоединение двух стран к альянсу не должно быть одобрено до тех пор, пока угроза PYD/РПК не исчезнет. В случае одобрения улетучится и эта историческая возможность.

Если политика, которая вчера рассматривалась как решение, сегодня становится главной проблемой, то политика, которая сегодня рассматривается как решение, не должна стать главной проблемой завтрашнего дня... Потому что нелогичных и непоследовательных целей не поможет достичь ни одна стратегия...

В международных отношениях важны не убеждения и идеологии, а национальные интересы.