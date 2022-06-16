Военные гидрографы начали обслуживание средств навигационного оборудования у островов Курильской гряды

ЦАМТО, 15 июня. Камчатские специалисты гидрографической службы ТОФ начали техническое обслуживание средств навигационного оборудования западного побережья и островной зоны Курильской гряды для обеспечения бесперебойной работы.

Для выполнения этой задачи задействовано гидрографическое судно ГС-198 Камчатского района гидрографической службы, экипаж которого уже приступил к выполнению работ.

В ходе обслуживания запланированы проверки светооптических приборов, настройка фокусировки, замена ламп и источников питания, а также ремонт плавучих знаков и автоматизированных маяков в зоне ответственности.

Специалисты-гидрографы в течение месяца будут выполнять работы на маяках Матуа, Чубуйный, Курбатова, Лопатка и Васильева, а затем приступят к северному завозу топлива, снабжения и продовольствия на отдаленные посты и маяки ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.