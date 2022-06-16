Войти
ЦАМТО

Военные гидрографы начали обслуживание средств навигационного оборудования у островов Курильской гряды

437
0
0
Виды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

ЦАМТО, 15 июня. Камчатские специалисты гидрографической службы ТОФ начали техническое обслуживание средств навигационного оборудования западного побережья и островной зоны Курильской гряды для обеспечения бесперебойной работы.

Для выполнения этой задачи задействовано гидрографическое судно ГС-198 Камчатского района гидрографической службы, экипаж которого уже приступил к выполнению работ.

В ходе обслуживания запланированы проверки светооптических приборов, настройка фокусировки, замена ламп и источников питания, а также ремонт плавучих знаков и автоматизированных маяков в зоне ответственности.

Специалисты-гидрографы в течение месяца будут выполнять работы на маяках Матуа, Чубуйный, Курбатова, Лопатка и Васильева, а затем приступят к северному завозу топлива, снабжения и продовольствия на отдаленные посты и маяки ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
20.07.2020
Охотник к переменам: в строй вернут «Адмирала Левченко»
13.07.2020
Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» после модернизации
09.12.2019
ТОФ получит модернизированный фрегат и два корвета в 2020 году
05.12.2019
Летчики-истребители морской авиации ТОФ будут летать над Арктикой
26.03.2018
В Приморье штурмовику Су-25 присвоили имя погибшего в Сирии майора Филипова
24.07.2017
На корвете "Совершенный" поднят Военно-морской флаг
14.01.2016
Крадутся бесшумно, воюют без потерь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада