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Корвет "Гремящий" отработал противолодочные задачи с условным применением ракетного комплекса "Ответ"

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Ракетная стрельба по ракете-мишени, выполняемая с корвета проекта 20385 «Гремящий»
Ракетная стрельба по ракете-мишени, выполняемая с корвета проекта 20385 «Гремящий».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 15 июня. Экипаж корвета "Гремящий" ТОФ в ходе выполнения задач в Тихом океане отработал противолодочные задачи с условным применением новейшего противолодочного комплекса "Ответ".

По замыслу учения в районе выполнения задач отряда кораблей ТОФ была обнаружена подводная лодка условного противника, угрожающая безопасности боевых кораблей флота.

Корвет "Гремящий" организовал слежение за подводной целью, а при изменении курса субмарины, предполагающего возможность применения торпедного оружия, экипаж корабля отработал алгоритм применения противолодочного ракетного комплекса "Ответ" с выполнением электронного пуска ракеты-торпеды.

Программное обеспечение корвета при моделировании боя с условной подводной лодкой зафиксировало успешное поражение учебной виртуальной цели.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки флота. В настоящее время экипаж корвета "Гремящий" продолжает выполнять задачи в дальней морской зоне.

Справочно:

Корабельный противолодочный ракетный комплекс "Ответ" предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр", сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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