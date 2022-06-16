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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО пообещал новый пакет помощи Украине

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Брюссель. 15 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Страны НАТО предоставляют Украине военное оснащение на миллиарды долларов, и на мадридском саммите примут новый пакет помощи Киеву, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Я полагаю, что на встрече в верхах государства-члены НАТО согласуют комплексный пакет помощи для Украины, помогая ей на более долгосрочную перспективу перейти от советского к более современному натовскому оборудованию и повышая оперативную совместимость с альянсом", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе перед совещанием министров обороны стран-участниц альянса, которое предваряет саммит НАТО в Мадриде 29-30 июня.

Генсек заявил, что страны НАТО поддерживают суверенитет и территориальную целостность своих близких партнеров в Европе, а также право каждой страны выбирать свой собственный путь свободно от внешнего вмешательства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
NATO
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