Военно-воздушные силы (ВВС) США официально воссоздали 65-ю эскадрилью «агрессоров», расположившуюся на авиабазе Неллис в Неваде. Об этом сообщает The Drive.

Парк подразделения будет состоять из старых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые будут имитировать современные китайские боевые самолеты. Ожидается, что 65-я эскадрилья, расформированная в сентябре 2014 года, примет участие в учениях Red Flag.

В сентябре 2020 года в сети появились изображения устаревающих версий истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, замаскированных под российские Су-57, которые могла получить 65-я эскадрилья «агрессоров».

В июне 2019 года портал Military.com сообщил, что первые американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II притворятся китайскими (J-20) и российскими (Су-57) боевыми самолетами.