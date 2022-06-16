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ВВС США официально воссоздали 65-ю эскадрилью «агрессоров»

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Пилот эскадрильи «Агрессор» ВВС США.
Источник изображения: Jonathan Snyder / U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США официально воссоздали 65-ю эскадрилью «агрессоров», расположившуюся на авиабазе Неллис в Неваде. Об этом сообщает The Drive.

Парк подразделения будет состоять из старых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые будут имитировать современные китайские боевые самолеты. Ожидается, что 65-я эскадрилья, расформированная в сентябре 2014 года, примет участие в учениях Red Flag.

В сентябре 2020 года в сети появились изображения устаревающих версий истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, замаскированных под российские Су-57, которые могла получить 65-я эскадрилья «агрессоров».

В июне 2019 года портал Military.com сообщил, что первые американские истребители пятого поколения F-35A Lightning II притворятся китайскими (J-20) и российскими (Су-57) боевыми самолетами.

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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
J-20
ПАК ФА
Проекты
2020-й год
Военные учения
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