Расходы на оборону Польши в 2022 ф.г. составят 2,4% ВВП

ЦАМТО, 15 июня. Расходы на оборону Польши в 2022 финансовом году составят 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Как говорится в пресс-релизе Министерства обороны Польши от 13 июня, общие военные расходы по текущему финансовому году будут включать как плановые бюджетные ассигнования на оборону, так и внебюджетные средства из Фонда поддержки Вооруженных сил.

Согласно полугодовой оценке выполнения бюджетных полномочий по расходам на оборону, их доля по итогам года прогнозируется на уровне 2,4% ВВП (при этом для объективности оценки надо учитывать рост и самого ВВП).

Принятый недавно законопроект "О защите Родины" предполагает увеличение расходов на оборону до 3% ВВП, начиная со следующего года. Как отмечается, учреждение Фонда поддержки Вооруженных сил дает возможность выпуска облигаций и, таким образом, будет способствовать достижению столь высокого заявленного уровня расходов на оборону.

Законопроект "О защите Родины" был подготовлен Минобороны Польши по инициативе вице-премьера и лидера правящей партии Ярослава Качиньского.

Согласно документу, Совет министров должен каждые четыре года уточнять детали строительства и модернизации Вооруженных сил на ближайшие 15 лет. На основе этих руководящих принципов и планов НАТО Минобороны Польши будет проводить мероприятия по развитию Вооруженных сил.

Изначально законопроект предусматривал расходы на оборону в размере не менее 2,2% ВВП в 2022 ф.г. и не менее 3% – в 2023 и последующих годах.