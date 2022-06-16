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Серия патрульных кораблей проекта 22160 ограничиться шестью кораблями, дальнейшее строительство серии вестись не будет. Как заявил источник в российском ОПК, военных не устроили характеристики данных кораблей.

Военно-морской флот принял решение отказаться от дополнительной серии из еще шести патрульных кораблей проекта 22160 по причине несоответствия их ТТХ условиям боевого применения. Как поясняется, моряков не устроили боевые качества корветов, проверенные в рамках специальной военной операции. Среди недостатков названы: недостаточная мореходность, легкое бронирование, уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение. На корветы даже установили ЗРК "Тор-М2КМ", чтобы как-то компенсировать отсутствие ПВО.

Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии

- приводит ТАСС слова источника.

Напомним, что вся серия из шести патрульных кораблей проекта 22160 предназначена для Черноморского флота, сейчас в его составе четыре корабля, еще два войдут в строй в этом и следующем году.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.