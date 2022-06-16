Войти
Военное обозрение

Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет

495
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Серия патрульных кораблей проекта 22160 ограничиться шестью кораблями, дальнейшее строительство серии вестись не будет. Как заявил источник в российском ОПК, военных не устроили характеристики данных кораблей.

Военно-морской флот принял решение отказаться от дополнительной серии из еще шести патрульных кораблей проекта 22160 по причине несоответствия их ТТХ условиям боевого применения. Как поясняется, моряков не устроили боевые качества корветов, проверенные в рамках специальной военной операции. Среди недостатков названы: недостаточная мореходность, легкое бронирование, уязвимость силовых установок, а также слабое противовоздушное вооружение. На корветы даже установили ЗРК "Тор-М2КМ", чтобы как-то компенсировать отсутствие ПВО.

Серия патрульных кораблей проекта 22160 продолжена не будет и завершится сдачей Черноморскому флоту в следующем году последнего корвета серии

- приводит ТАСС слова источника.

Напомним, что вся серия из шести патрульных кораблей проекта 22160 предназначена для Черноморского флота, сейчас в его составе четыре корабля, еще два войдут в строй в этом и следующем году.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Ка-27ПС
Проекты
22160
Тор ЗРК
ЧФ
Похожие новости
15.06.2022
Появились снимки патрульного корабля «Павел Державин» проекта 22160 с установленным ЗРК «Тор-М2КМ»
14.06.2022
Патрульные корабли проекта 22160 переквалифицируют в корветы ПВО
14.06.2022
Источник: патрульные корабли ЧФ усилят комплексом ПВО "Тор-М2КМ" с учетом боевого опыта
11.02.2019
Северный Кавказ: когда тыл становится фронтом
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
17.03.2017
Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 11:51
  • 27616
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 11:14
  • 1
«Откуда пренебрежение к российскому?» Глава «Ростеха» об импортозамещении
  • 16.06 10:40
  • 1
Комплексные меры: на обстрелы Донецка могут ответить точечными ударами
  • 16.06 08:22
  • 2
ВСУ намерены сбивать российские беспилотники с помощью литовских антидроновых ружей
  • 16.06 04:30
  • 17
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 16.06 01:25
  • 5
Вице-премьер Борисов оценил российское вооружение, используемое на Украине
  • 15.06 14:34
  • 7
Срывов в сроках поставок Су-57 в войска не будет, заявил Борисов
  • 15.06 13:38
  • 1
В филиале МПЦ ВС РФ завершает подготовку очередная группа саперов ДНР
  • 15.06 12:18
  • 2
Союзные в силе: после обстрелов Донецка власти ДНР запросили помощь РФ
  • 14.06 17:52
  • 1
В Норвегии запустили первую в мире теплоэлектростанцию на чистом водороде
  • 14.06 14:54
  • 1
Борисов заявил о наличии у России почти всех типов БПЛА
  • 14.06 14:33
  • 1
Борисов: предприятия, производящие высокоточное вооружение, перешли на интенсивную работу
  • 14.06 13:59
  • 2
Новая багги-амфибия разработана для подразделений российского спецназа
  • 14.06 13:39
  • 1
Ударный комплекс
  • 14.06 04:50
  • 173
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада