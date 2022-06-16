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ВС РФ ракетами «Калибр» уничтожили склад боеприпасов во Львовской области

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные Силы (ВС) РФ высокоточными ракетами «Калибр» в районе Львовской области уничтожили склад боеприпасов к вооружению, переданному Украине странами НАТО. Об этом 15 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», — сказал он на брифинге.

Кроме того, ракетами воздушного базирования уничтожена авиационная техника воздушных сил Украины на военном аэродроме «Вознесенск» в Николаевской области.

Также российские военные нанесли удары по трем железнодорожным станциям под Донецком и Днепром. Там было уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе.

Накануне сообщалось, что в Черниговской области ВС РФ ракетами «Калибр» уничтожили арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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