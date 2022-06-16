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Армия РФ нанесла удары по трем ж/д станциям под Донецком и Днепром

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли удары по трем железнодорожным станциям под Донецком и Днепром. Об этом в среду, 15 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе», — рассказал он.

Канашенков отметил, что ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

Кроме того, с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожены 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее в этот же день Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ». ЗРК в ходе спецоперации ведут разведку воздушной обстановки, определяют координаты целей и уничтожают их, включая и украинские беспилотники.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там также рассказали об уничтожении девяти украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Днепропетровской областях.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.


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