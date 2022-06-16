CNN: украинские военные иногда предпочитают не использовать незнакомое западное оружие

ЦАМТО, 15 июня. Украинские военные в некоторых случаях предпочитают не использовать "незнакомое" западное оружие и прибегают к его коммерческим аналогам.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленного источника.

Согласно источникам, перевод украинцев на западные системы, которые соответствуют стандартам НАТО, проходит небеспрепятственно. Например, несмотря на то, что войска Украины получили "сотни" американских барражирующих боеприпасов Switchblade, ряд подразделений предпочитают использовать коммерческие дроны, отмечает один из источников.

По словам высокопоставленного чиновника из администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон пытается лучше разобраться с "темпами расхода" Украиной оружия и боеприпасов. Западу трудно судить о действиях Киева отчасти потому, что он не все рассказывает Западу, отмечают должностные лица.