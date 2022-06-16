Начальник штаба ТОФ проинспектировал строящиеся корабли на Амурском судостроительном заводе

ЦАМТО, 15 июня. Начальник штаба – первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) вице-адмирал Сергей Рекиш проинспектировал строящиеся для ТОФ корабли на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Хабаровском крае.

Проверка хода строительства прошла в рамках рабочей поездки начальника штаба в Комсомольск-на-Амуре, где располагается судостроительный завод.

Представители АСЗ вместе с вице-адмиралом Сергеем Рекишем прошли по всем докам, где в разной степени готовности находятся корабли.

Начальник штаба оценил ход строительства малых ракетных кораблей проекта 22800 "Ржев", "Удомля", "Уссурийск" и "Павловск", корветов проекта 20380 "Грозный" и "Бравый", а также корвета проекта 20385 "Буйный".

Ближайшим кораблем, который будет передан Тихоокеанскому флоту в конце текущего года, станет корвет "Резкий" проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.