Генсек НАТО: Необходимо увеличить поставки тяжелого вооружения на Украину

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Генсек НАТО 14 июня выступил на брифинге по итогам встречи лидеров семи стран-членов блока накануне заседания контактной группы по Украине, которое сегодня состоится в Брюсселе. Йенс Столтенберг призвал членов Североатлантического альянса и партнеров увеличить поставки тяжелых видов вооружения на Украину, «потому что они абсолютно зависят от этого, чтобы противостоять жестокому российскому вторжению».

Столтенберг сообщил, что НАТО еще с 2014 года ведет интенсивную подготовку военнослужащих Украины. По его словам, за это время обучение прошли десятки тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на передовой.

Но они должны быть подготовлены к долгосрочной перспективе, поскольку нет возможности предсказать, как и когда закончится эта война. Поэтому они должны быть готовы продолжать в течение длительного времени, и мы будем продолжать оказывать поддержку

— заявил генсек НАТО.

Призывы Столтенберга личным примером поддержал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявивший, что его страна вместе с Германией в ближайшее время отправит на Украину 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 — семь из них предоставит ФРГ и пять Нидерланды. Осталось только закончить обучение украинских военнослужащих, — сообщил Рютте. Нидерландский премьер-министр даже не стал скрывать, что рассматривает конфликт на Украине как опосредованное военное противостояние между НАТО и Россией.

С точки зрения вооружения мы также едины здесь в том, что для России крайне важно проиграть войну. Поскольку у нас не может быть прямой конфронтации между войсками НАТО и Россией, нам нужно быть уверенными, что Украина может воевать и имеет доступ ко всему необходимому оружию

— заявил Рютте.

В свою очередь главный спонсор киевского режима, Соединенные Штаты, намерены отправить Украине РСЗО HIMARS под «честное слово» Зеленского, что дальнобойные орудия не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. То, что ВСУ с помощью иностранных артиллерийских установок убивают мирных жителей Донбасса, западных ястребов видимо нисколько не смущает.

Как не напрягает и то, что предприимчивые украинцы вовсю распродают американские «Джавелины» и «Стингеры» в даркнете по цене от семи до тридцати тысяч долларов за штуку. Ведь, как цинично отмечают западные военные эксперты, продать гаубицу или танк намного сложнее, чем ПТРК или ПЗРК. Остается дождаться, когда такое случится, и посмотреть, что скажут своим гражданам сегодняшние спонсоры войны с Россией, когда их же оружие окажется в руках преступников и террористов на территории самих стран Запада.