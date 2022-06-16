На верфи Huntington Ingalls Industries состоялась церемония крещения ДВКД LPD-29

ЦАМТО, 15 июня. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся 11 июня на предприятии ее подразделения Ingalls Shipbuilding церемонии крещения ДВКД "Ричард М МакКул младший" (LPD-29) класса "Сан-Антонио".

LPD-29 является 13-м и последним кораблем класса "Сан-Антонио", который будет построен Ingalls Shipbuilding для ВМС США. Контракт стоимостью 218,102 млн. долл. на приобретение материалов и оборудования с длительными сроками изготовления для строительства корабля был подписан с HII в июне 2017 года. Резка стали для LPD-29 началась на предприятии в Паскагуле (шт.Миссисипи) 30 июля 2018 года, церемония аутентификации киля состоялась в апреле 2019 года, спуска на воду – в январе 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, реализация программы строительства ДВКД класса "Сан-Антонио" началась в 1993 году и первоначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, которые должны заменить устаревшие транспорты класса LPD-4, LSD-36, LKA-113 и LST-1179. Позднее решено было разместить заказы на постройку еще двух ДВКД класса "Сан-Антонио" – LPD-28 "Форт Лодердейл" и LPD-29 "Ричард М МакКул младший".

Головной корабль серии был передан ВМС США в 2005 году. До настоящего времени на вооружение ВМС США были приняты 12 ДВКД: "Сан-Антонио" (LPD-17), "Нью-Орлеан" (LPD-18), "Меса Верде" (LPD-19), "Грин Бей" (LPD-20), "Нью-Йорк" (LPD-21), "Сан-Диего" (LPD-22), "Анкоридж" (LPD-23), "Арлингтон" (LPD-24), "Сомерсет" (LPD-25), "Джон П.Мурта" (LPD-26), "Портленд" (LPD-27) и "Форт Лодердейл" (LPD-28).

В марте 2019 года Ingalls Shipbuilding заключила с ВМС США контракт на разработку рабочего проекта и строительство первого ДВКД версии LPD-17 Flight II – LPD-30 "Харрисбург". 3 апреля 2020 года с компанией был подписан контракт стоимостью 1,508 млрд. долл. на разработку рабочего проекта и постройку LPD-31 "Питтсбург".

Сейчас LPD-30 "Харрисбург" находится в стадии постройки. Строительство LPD-31 "Питтсбург" планируется начать в ближайшее время.

ДВКД класса "Сан-Антонио" являются элементом "триады" средств доставки экспедиционных подразделений КМП США к месту проведения боевых операций, в которую также входят конвертопланы МV-22 "Оспри" и плавающие бронетранспортеры нового поколения EFV. ДВКД может взять на борт до 800 морских пехотинцев (стандартно количество – 699) и обеспечить их высадку на побережье, используя десантные катера на воздушной подушке (LCAC), обычные десантные катера, вертолеты или самолеты с вертикальным взлетом и посадкой. ДВКД также могут применяться для поддержки гуманитарных операций, оказания помощи потерпевшим в стихийных бедствиях.