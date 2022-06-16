Washington Post: ПТРК Javelin теряют эффективность на Украине из-за отсутствия техподдержки

Украинский военнослужащий рядом с противотанковой ракетой Javelin позиции в Донецкой области, Украина, 18 апреля 2022 года.

ЦАМТО, 15 июня. ПТРК Javelin, поставляемые США на Украину, теряют эффективность из-за полного отсутствия технической поддержки. Об этом, как предает "РИА Новости", пишет газета Washington Post со ссылкой на ветеранов американской армии.

Один из таких ветеранов, инструктор-волонтер Марк Хейворд, рассказал о комплектах Javelin, считавшихся сломанными, пока не выяснилось, что причина их нерабочего состояния – Google Translate, с помощью которого украинские солдаты были вынуждены переводить нелокализованную инструкцию пользователя.

Как отмечается, системы Javelin гораздо сложнее в использовании, чем другие виды переносных ракет. Для ее работы требуются батареи и аргоновый охлаждающий агент, а в комплект поставки входит 258-страничный мануал. Идет ли речь именно о нем в случае сбоя ПТРК из-за неправильного перевода Google Translate, издание не уточняет.

Кроме того, М.Хейворд указал, что украинские пользователи Javelin лишены возможности звонить в колл-центры или на "горячую линию", которые зарекомендовали себя как важный ресурс для американских войск, не способных самостоятельно устранить неполадки, отмечает агентство.

По словам М.Хейворда, в поставках Javelin также отсутствуют две компьютерные программы, которые армия США считает основополагающими в программе обучения этой системе. Одна из них – это руководство по базовым навыкам, в котором подробно описана многоступенчатая последовательность запуска. Это обязательный курс обучения для американских военных, специализирующихся на таком оружии. Другая представляет собой комплект для тактической подготовки, с помощью которого американские войска имитируют боевые действия в ходе полевых учений, отмечает "РИА Новости".